Ajang Penghargaan Musik Indonesian Music Awards 2023 Akan Bergulir, Vote sekarang!

ERA.id - Indonesian Music Awards (IMA) 2023, ajang penghargaan bergengsi untuk para musisi Indonesia, akan kembali diselenggarakan. RCTI bersama dengan PT. Nuon Digital Indonesia (Nuon) melalui Langit Musik, memberikan kesempatan bagi para masyarakat Indonesia untuk mendukung musisi favoritnya melalui voting pada 7 November hingga 5 Desember 2023 (pukul 23.59 WIB). Puncak penghargaan IMA 2023 bakal disiarkan secara langsung di RCTI pada 7 Desember 2023 mulai pukul 21.30 WIB dari salah satu studio tercanggih di Asia, yakni Studio RCTI+ yang bertempat di kawasan MNC Studios, Jakarta.

“Kesuksesan yang diraih dalam gelaran dua tahun sebelumnya secara berturut-turut, menjadikan IMA masuk dalam jajaran program andalan RCTI dalam ajang penghargaan. Pada tahun ke-3 ini, kami berkomitmen memberikan apresiasi yang lebih luas kepada para musisi bertalenta Tanah Air, yang tak hanya menghibur masyarakat luas, namun juga memperkaya keragaman blantika musik Indonesia. Melalui IMA 2023, kami berharap akan semakin banyak pelaku industri kreatif di Tanah Air yang dapat menciptakan karya terbaiknya bahkan hingga bersaing di kancah internasional,” kata Dini Putri selaku Programming & Acquisition Director RCTI.

Sementara itu CEO Nuon Digital Indonesia, Aris Sudewo menyampaikan optimisme yang sama, “IMA 2023 adalah bukti nyata dari komitmen Nuon dan RCTI dalam mendukung serta memajukan industri musik Indonesia. Nuon terus mendukung musik Indonesia, membawa pengalaman mendalam kepada para penggemar, dan membantu memberikan ruang berkarya yang inklusif bagi para musisi Tanah Air,” ujar Aris Sudewo.

Sejalan dengan tagline Langit Musik, yaitu "Musik Indonesia Juara", IMA 2023 mengajak masyarakat Indonesia Tanah Air semakin mengapresiasi karya musik dalam negeri. Dengan antusiasme yang positif dari masyarakat terhadap IMA 2021 dan IMA 2022, acara ini merupakan bukti nyata dari komitmen RCTI dan Langit Musik dalam mendukung serta memajukan industri musik Indonesia.

Langit Musik, sebagai mitra utama IMA 2023, turut mendukung penuh musik Indonesia populer melalui kampanye "Pop Lokal". Salah satunya, Langit Musik mempersembahkan program “Kamar Wika", sebuah seri talkshow yang dipandu oleh Wika Salim, dan bekerja sama dengan Allplay Ent by Indihome. Program ini menjadi sarana interaktif untuk para penggemar musik yang ingin lebih mengenal musisi dan sosok-sosok terkemuka dalam industri musik Indonesia.

Sementara itu, sebagai anak perusahaan Telkom Group yang memiliki fokus pada digital lifestyle dan hiburan, Nuon Digital Indonesia telah aktif mengiringi dinamika musik Tanah Air selama kurun waktu 13 tahun terakhir. Adapun musik adalah salah satu aspek inti dari bisnis melalui platform layanan musik digital Langit Musik, serta Nada Sambung Pribadi (NSP) yang merupakan hasil kerjasama antara Nuon Digital Indonesia dan Telkomsel.

“IMA 2023 adalah wujud konkret dari komitmen kami di Langit Musik untuk terus mendukung musisi Indonesia bertumbuh dalam karya. Dukungan ini tidak hanya terwujud melalui program-program taktis, tetapi juga melalui acara besar seperti IMA 2023 sebagai bentuk apresiasi dan perayaan kemajuan dan keberagaman musik Indonesia selama setahun terakhir," tambah Aris Sudewo.

Penyusunan nominasi IMA 2023 berlangsung ketat

Nominasi dalam setiap kategori IMA 2023 telah disusun melalui proses seleksi yang sangat ketat, berdasarkan data streaming Langit Musik dan aktivasi NSP selama periode 2022-2023. Dengan demikian, daftar nominasi ini sudah sangat relevan dengan tren musik yang berlangsung selama periode tersebut.

Berbeda dengan IMA 2022, pada IMA 2023 akan ada 14 kategori dimana pemenangnya akan ditentukan berdasarkan voting dari masyarakat melalui aplikasi Langit Musik. Di samping itu, terdapat pula kategori spesial berupa Langitku Artist of the Year dan Langit Musik Lifetime Achievement Award. Khusus untuk Langit Musik Lifetime Achievement Award ini dipilih berdasarkan penilaian dewan juri atas dasar karya, pengaruh dan kontribusi terhadap musik Indonesia.

Semarak malam puncak IMA 2023 akan dipandu oleh host dan pembaca nominasi dari kalangan artis kenamaan, serta diikuti oleh rangkaian hiburan atau penampilan dari musisi terkenal favorit masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, seluruh pecinta musik Indonesia dapat menantikan malam puncak IMA 2023 yang akan berlangsung pada tanggal 7 Desember 2023 mendatang dengan beragam keseruan dan kejutan yang sayang untuk dilewatkan.

Berikut daftar kategori Indonesian Music Awards (IMA) Langit Musik 2023

A. Song of The Year

B. Collaboration of The Year

C. Breakthrough of The Year

D. Nada Sambung Pribadi of The Year

E. Male Singer of The Year

F. Female Singer of The Year

G. Duo/ Group/ Band of The Year

H. Alternative of The Year

I. Throwback Hits of The Year

J. Social Media Artist of The Year

K. Songwriter of The Year

L. Album of The Year

M. Langitku Artist of The Year

N. Langit Musik Lifetime Achievement

Berikan dukunganmu untuk musisi favorit dan dapatkan kesempatan untuk hadiah menarik!

Masyarakat juga dapat berpartisipasi langsung mendukung musisi favoritnya dalam dengan cara mudah. 13 pemenang terpilih juga berkesempatan untuk menangkan hadiah iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy Z Flip , Infinix Note 30 dan saldo Link Aja total jutaan rupiah