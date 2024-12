3 Fakta Menarik Mufasa: The Lion King, Bongkar Pride Lands yang Tersembunyi

ERA.id - The Walt Disney Studios mempersembahkan Mufasa: The Lion King, sebuah sajian spesial di akhir tahun yang menggugah hati, tentang awal perjalanan salah satu karakter paling ikonik sepanjang masa, Mufasa.

Tayang di bioskop mulai 18 Desember 2024, para penggemar diajak untuk menjelajahi masa muda Mufasa, ketika ia kehilangan arah setelah terpisah dari orang tuanya, hingga akhirnya bertemu dengan Taka, seekor singa keturunan raja, dan memulai perjalanan barunya.

Disutradarai oleh Barry Jenkins, film ini menghadirkan deretan pengisi suara luar biasa termasuk Blue Ivy Carter yang diperkenalkan sebagai Kiara, anak dari Simba dan Nala, Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., John Kani, Tiffany Boone, Kagiso Lediga, Preston Nyman, Mads Mikkelsen, Seth Rogen, Billy Eichner, Donald Glover, Braelyn Rankins, Theo Somolu, serta Beyoncé Knowles-Carter.

Sebelum mengikuti kisah legendaris Mufasa: The Lion King di Indonesia, simak 3 fakta menarik berikut ini!

1. Mufasa: The Lion King perkenalkan sisi lain Pride Lands

Dikenal sebagai salah satu kisah legendaris favorit penggemar, Mufasa: The Lion King akan membawa para penonton melihat sisi lain dari Pride Lands yang belum pernah diceritakan sebelumnya.

Lewat dongeng yang diceritakan Rafiki untuk Kiara, Mufasa: The Lion King menceritakan asal usul karakter-karakter favorit penggemar, seperti Mufasa dan Zazu, bahkan Sarabi dan Rafiki.

Film ini juga akan memperkenalkan deretan karakter baru seperti Afia dan Masego, orang tua Mufasa, serta Eshe dan Obasi yang merupakan orang tua Taka. Tidak hanya itu, Mufasa: The Lion King juga menghadirkan sosok singa menyeramkan bernama Kiros yang disuarakan oleh Mads Mikkelsen.

2. Visual dan musik yang hadirkan pengalaman sinematik di layar lebar

Dikenal dengan pendekatan sinematiknya yang penuh emosi, Barry Jenkins duduk di kursi sutradara untuk film Mufasa: The Lion King. Dengan pengalaman dan keahliannya dalam menghidupkan kisah-kisah emosional, Jenkins diharapkan dapat menghadirkan pengalaman sinematik dengan menggabungkan kekuatan kisah ikonik tersebut dengan teknik pembuatan film live-action dengan gambar-gambar komputer yang realistis.

Selain itu, film ini juga akan diwarnai dengan lagu-lagu terbaru yang digarap oleh Lin-Manuel Miranda, menjadikan film ini sebagai salah satu sajian yang wajib disaksikan di layar lebar.

3. Deretan pengalaman spesial untuk para penggemar di Indonesia

Khusus untuk menyambut hadirnya Mufasa: The Lion King, Disney Studios Indonesia menghadirkan beragam kolaborasi bersama talenta berbakat Tanah Air untuk membawa cerita dan karakter lebih dekat kepada penonton Indonesia.

Perjalanan Mufasa dalam area instalasi Shadow Lantern di Pintu 6 Gelora Bung Karno

Mufasa: The Lion King (Dok. Disney Indonesia)

Berlokasi di depan pintu 6 Gelora Bung Karno, Jakarta, area yang terinspirasi dari keindahan alam Pride Lands ini menghadirkan deretan karya spesial yang menampilkan karakter-karakter favorit penggemar, termasuk instalasi lentera raksasa yang dihiasi ukiran kisah legendaris sang raja ikonik tersebut.

Di malam hari, lentera raksasa tersebut akan memancarkan cahaya sehingga menciptakan bayangan unik, yang menghidupkan perjalanan ikonik Mufasa dalam cahaya dan bayangan yang memukau, menjadikannya sebuah pengalaman visual spesial yang tidak boleh dilewatkan.

Instalasi ini bisa dinikmati penggemar di Pintu 6 Gelora Bung Karno mulai tanggal 10 December 2024 - 5 Januari 2025.

A Journey that Forged a Kingdom: Special Installation Inspired by Disney’s Mufasa: The Lion King di Atrium Senayan City

Mufasa: The Lion King (Dok. Disney Indonesia)

Untuk merayakan kisah legendaris yang telah dinanti, Mufasa: The Lion King, di Indonesia, Disney Indonesia berkolaborasi dengan Senayan City Mall untuk menghadirkan pengalaman spesial yang terinspirasi dari karakter dan cerita dari film tersebut lewat deretan instalasi imersif.

Menggambarkan perjalanan sang raja, instalasi ini terbagi menjadi empat area utama yang terdiri dari Night Savannah, wilayah yang menghidupkan nuansa malam savana yang magis, area Rafiki’s Tree, di mana para pengunjung dapat melihat hamparan alam hijau yang menghadirkan pohon ikonik dari kisah Mufasa: The Lion King.

Kemudian area Pride Rock yang menampilkan deretan karakter legendaris favorit para penggemar seperti Mufasa, Taka, Sarabi dan Rafiki, serta area Snowy Mountain yang indah namun penuh misteri.

Para pengunjung dapat menikmati instalasi ini di Atrium Mall Senayan City mulai tanggal 6 Desember 2024 - 5 Januari 2025. Syarat dan ketentuan berlaku.

Mufasa: The Lion King tayang di bioskop-bioskop favorit penggemar mulai 18 Desember 2024. Dapatkan tiketnya mulai hari ini melalui situs resmi bioskop-bioskop pilihan Anda.