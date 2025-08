Kolaborasi Bareng Istri di Tinggal Meninggal, Kristo Immanuel Akui Sulit Kembangkan Karakter Gema

ERA.id - Kristo Immanuel dan Jessica Tjiu membocorkan kesulitan terbesar dalam membuat film Tinggal Meninggal. Kristo dan Tjiu mengaku sulit mengembangkan karakter Gema yang dimainkan oleh Omara Esteghlal.

Kesulitan yang dialami oleh Kristo dan Tjiu ini diakui mereka sudah muncul sejak pertama kali menulis skenario Tinggal Meninggal. Tjiu sebagai co-director mengatakan bahwa ia cukup kesulitan menggambarkan karakter Gema yang bisa diterima oleh para penonton.

"Tantangannya itu waktu kita nulis adalah gimana ya caranya supaya orang-orang bisa related sama karakternya Gema, bisa into sama karakter gema, nggak sebel-sebel banget. Tantangannya di situ deh untuk bikin karakter," kata Tjiu saat ditemui di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2025).

Senada dengan sang istri, Kristo juga mengakui salah satu tantangan sekaligus kesulitannya menggarap film Tinggal Meninggal adalah saat ia harus bertarung sendiri dengan pikirannya. Hal ini lantaran karakter Gema merupakan representasi dari diri Kristo secara pribadi.

Meski sulit untuk menuangkan karakter Gema yang mirip dengan dirinya, Kristo dan Tjiu saling berdiskusi satu sama lain untuk menemukan titik yang tepat untuk menggambarkan karakter Gema.

"Mungkin untuk menyamakan persepsi karakter ini seperti apa kita cukup berdiskusi panjang, nggak sampai debat juga sih tapi kayak unsur-unsur apa sih yang pengen kita taruh ke dalam scene yang menggambarkan karakter Gema," tutur Kristo.

Selain berdiskusi panjang dengan sang istri, Kristo juga mendapat bantuan dari Omara Esteghlal dalam membedah kerakter Gema. Omara yang memiliki latar belakang psikologi turut andil dalam pembentukan karakter Gema.

"Gue sangat appreciate Omara karena buat temen-temen yang belum tahu, Omara nih kuliah psikologi, jadi he know so much about human tentunya dan kita reading tuh lama sekali sih kita tuh reading sekaligus membedah karakter Gema," kata Kristo.

Latar belakang Omara yang menempuh pendidikan psikologi ini pun diakui Kristo meringankan bebannya dalam memikirkan karakter Gema. Dari Omara, Kristo bisa mendapatkan berbagai gestur dan kebiasaan yang dimiliki oleh Gema.

"Jadi karakter Gema ini milik Omara juga karena dia yang membangun gerak-geriknya, dia juga yang membangun cara nulisnya bahkan macam-macam. Itu tuh udah we went through a lot of research," pungkas Kristo.

Tinggal Meninggal menjadi karya debut Kristo Immanuel sebagai sutradara. Film ini juga dibintangi oleh Omara Esteghlal, Mawar de Jongh, Nirina Zubir, Shindy Huang, Ardit Erwandha, Jared Ali, Muhadkly Acho, Mario Caesar, dan Nada Novia.

Film ini dijadwalkan tayang pada 14 Agustus 2025.