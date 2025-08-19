Raffi Ahmad Reuni Bareng Guru SMA, Siap Bawa Nikita Willy ke Acara Reuni Akbar

ERA.id - Raffi Ahmad mengaku senang bisa reuni dengan guru-gurunya di SMAN 3 Teladan Jakarta. Raffi bahkan kagum dengan sekolahnya yang kini sudah banyak berubah.

"Iya ini napak tilas ketemu guru-guru aya, guru saya juga sudah banyak yang berpulang tapi titip salam hormat buat keluarga dari guru-guru saya karena udah ngajar saya," ujar Raffi Ahmad.

Lalu, kata Raffi, kedatangannya ke sekolah itu dia lakukan untuk menyosialisasikan reuni akbar. Ia bahkan berencana untuk mengajak teman-teman artis lain yang juga seangkatan dengan dirinya.

"Kita mau napak tilas karena nanti Insya Allah 24 Agustus 2025 akan ada reuni akbar. Saya dimintain tolong mungkin biar ada generasi saya, Baim Wong, mbak Shopia Latjuba, Nikita Willy," terangnya.

"Banyak deh udah saya teleponin, siapa lagi? Mbak Krisdayanti," sambungnya.

Selain itu, suami Nagita Slavina ini juga mengaku terkesan dengan banyak perubahan di sekolahnya itu. Perbedaan ini terutama terletak ada bagian gedung yang sudah lebih baik dari sebelumnya.

"Banyak yang beda, gedungnya bagus banget," katanya.

Reuni akbar SMAN 3 Teladan Jakarta rencananya akan digelar pada 24 Agustus 2025 di Istora Senayan, Jakarta Pusat.