Rujuk dengan Gading Marten, Gisel Langsung Belajar Ngaji dan Pakai Hijab di Modual Nekad

ERA.id - Gisella Anastasia menunjukkan keseriusannya dalam memerankan karakter Gina, di film Modual Nekad. Salah satu tantangan terbesarnya adalah saat harus melantunkan ayat Al-Qur’an dalam sebuah adegan penting.

Dalam sesi press conference di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025), Gisel mengungkap meski naskah sudah ia pelajari sejak dibawa pulang, proses menghafal dan melantunkan ayat Al-Qur’an dilakukan dengan sangat hati-hati. Ia bahkan menghabiskan waktu khusus di lokasi syuting untuk memastikan bacaannya tepat.

"Itu skripnya sudah aku bawa pulang. Tapi pas ide benar-benar melantunin ayatnya, itu langsung di tempat. Ada kali dua jam aku putar-putar terus, rehearse ke Pak Darto, ke semua orang aku tanya, ‘Udah bener belum?'" ujar Gisel.

Gading Marten pun menambahkan, Gisel terlihat sangat perfeksionis saat adegan tersebut. Bahkan, ia tak segan menghentikan pengambilan gambar jika merasa bacaannya kurang tepat.

"Kalau dia ngerasa salah, dia sendiri yang nge-cut. ‘Salah, salah, ulang,’ gitu," kata Gading.

Sutradara Imam Darto pun membenarkan bahwa adegan pembacaan ayat tersebut justru muncul dari inisiatif Gisel sendiri. Ia menyebut Gisel datang langsung ke monitor dengan membawa ide tersebut.

"Tiba-tiba dia datang ke saya, ‘Pak Darto, saya punya ide. Aku belajar ayat nih,’" ujar Darto.

Menurutnya, Gisel benar-benar mempersiapkan diri dengan mencari referensi dari berbagai sumber.

Di sisi lain, Gisel mengakui ia belajar dari banyak tempat, mulai dari YouTube hingga sumber lain, demi memastikan pelafalan dan alunannya mendekati benar. Sebagai seorang penyanyi, ia terbiasa menghafal nada, sehingga fokus pada irama dan lafal menjadi perhatiannya.

"Takut salah. Aku cari dari mana-mana, diulang-ulang. Sampai nanya juga, ‘Aman enggak ya?’ Ntar diamuk netizen enggak ya?" ujar Gisel sambil tertawa.

Imam Darto menambahkan bahwa karena kehati-hatian tersebut, Gisel meminta pengambilan gambar dilakukan berkali-kali. Tujuannya agar bacaan ayat terdengar tepat dan sesuai dengan karakter yang sedang menjalani proses hijrah.

Lewat peran ini, Gisella Anastasia tidak hanya dituntut berakting, tetapi juga mendalami perubahan batin karakter yang ia mainkan.

Film Modual Nekad tayang di bioskop mulai 31 Desember 2025.