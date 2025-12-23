Main Film Bareng Mama Papa, Gempi Akui Nyaman Pakai Hijab

ERA.id - Gempita Nora Marten terlibat dalam proyek film Modual Nekad. Gempi mengaku menikmati dan nyaman memakai hijab selama proses syuting berjalan.

Saat ditanya soal pengalamannya di lokasi syuting, Gempi sempat kebingungan menjawab.

"Enggak tahu, aku lupa," ujar Gempi saat menghadiri press screening & press conference di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).

Soal bekerja sama dengan sang sutradara, Imam Darto, Gempi menjawab dengan sederhana. Ia menggeleng saat ditanya apakah Darto galak.

"Enggak, enggak galak," ucap Gempi sambil tertawa.

Dalam film ini, Gempi juga harus tampil mengenakan hijab penuh di salah satu adegan. Gisella mengungkapkan bahwa ia sempat menanyakan langsung pada putrinya soal kenyamanan tersebut.

“Nyaman kok," jawab Gempi singkat.

Menariknya, Imam Darto mengungkap bahwa Gempi justru menjadi salah satu pemain yang paling hafal naskah. Ia bahkan kerap mengoreksi jika ada dialog yang kurang tepat.

"Kalau ada yang salah, Gempi bilang, ‘Enggak gitu Pak,’” ujar Darto sambil tertawa.

Sebagai orang tua, Gisel pun mengaku kagum melihat totalitas putrinya selama proses syuting, terutama saat mengenakan hijab. Menurutnya, tidak mudah berakting dengan kostum tersebut, apalagi di tengah cuaca Jakarta yang cukup panas.

"Enggak bisa bertindak sesuka hati. Geraknya dijaga, jadi kelihatan lebih kalem. Very demure,” kata Gisel sambil tertawa.

Pengalaman ini menjadi momen berharga bagi Gempi, sekaligus memperlihatkan sisi profesionalnya meski masih berusia muda.

Film Modual Nekad juga dibintangi oleh Gading Marten, Tarra Budiman, Fatih Unru, dan Gisella Anastasia yang akan segera tayang mulai 31 Desember 2024 di bioskop seluruh Indonesia.