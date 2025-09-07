Beda dari Hindia, Lomba Sihir Tuai Pro Kontra Usai Pilih Tetap Tampil di Pestapora

ERA.id - Lomba Sihir memastikan tetap tampil di acara musik tahunan, Pestapora 2025. Keputusan ini dinilai berseberangan dengan Hindia dan .feast yang memilih batal tampil di hari kedua.

Grup yang juga digawangi oleh Baskara Putra ini memutuskan untuk tetap tampil di hari ketiga Pestapora 2025. Keputusan ini dipilih dengan mempertimbangkan banyak pihak, termasuk kehadiran UMKM di acara Pestapora.

"Setelah pertimbangan panjang, kami memilih untuk tetap tampol di Pestapora. Kami sadar bahwa ada banyak pihak yang juga perlu didukung di ekosistem ini; mulai dari pekerja panggung, UMKM, hingga penonton yang sudah meluangkan Waktu, tenaga, usaha, dan uang yang tidak sedikit," tulis Lomba Sihir di Instagram resmi mereka.

Pelantun "Beraksi" itu juga tidak akan menghilangkan aksi mereka untuk menyuarakan berbagai isu tanpa terkecuali. Hal ini selaras dengan sikap Lomba Sihir yang menyuarakan isu lewat musik.

"Seperti pada seluruh pertunjukan Lomba Sihir tanpa terkecuali, wadah yang kami miliki di atas panggung akan selalu kami gunakan untuk menyuarakan hal-hal yang selaras dengan apa yang kami percayai lewat musik kami," jelasnya.

Selain itu, Lomba Sihir juga akan menyumbangkan seluruh penghasilan mereka ke Lembaga lingkungan hidup terpercaya secara transparan.

"Seluruh keuntungan yang kami terima dari Pestapora akan disumbangkan kepada lembaga lingkungan hidup terpercaya yang akan kami pilih dan umumkan secara transparan," tegasnya.

Lebih lanjut, Lomba Sihir menghormati seluruh keputusan teman-teman musisi lain yang memilih untuk tidak tampil di Pestapora 2025 berkaitan dengan sponsor PT Freeport Indonesia (PTFI).

Lomba Sihir akan tampil hari ini di panggung Hingar Bingar Stage pukul 15.15 hingga 16.00 WIB.

Namun demikian keputuasan Lomba Sihir tetap tampil ini menuai pro dan kontra. Penggemar menyayangkan Hindia dan .feast batal tampil meski personel dari band tersebut sama.

"Makasihhhh, kenapa Hindia dan Feast ga bisa juga yaahhh, hufttttt tapi gapapa makasi sudah mau tampilll, mau transparansi nya jg buat dana yang disalurkan yahhh, biar semakin terpercaya dan prasangka yang jelek ga semakin memuncak," tulis @petra.hu****

"Tanpa baskara?" kata @andrikorachma****

"Bukti idealisme itu bisa digoyahkan," ujar @hanyasebatas****

"Alhamdulillah ada jg band yg gue pengen tonton, jadi juga," kata @tami_****

"Respect dengan keputusan yang melihat sisi sisi lain termasuk yg menantikan kehadiran kalian dipanggung serta pihak lainnya. Tetap respect sama keputusan yg batal tampil," komentar @iiiractiv***