Tetap Tampil di Pestapora 2025, Barasuara Bakal Luapkan Kekecewaan dan Amarah di Panggung

ERA.id - Barasuara memutuskan untuk tetap tampil di Pestapora 2025. Keputusan itu dipilih dengan usai polemik PT Freeport Indonesia yang menjadi sponsor Pestapora 2025.

Keputusan untuk tetap tampil itu dipilih Barasuara dengan banyak pertimbangan. Pertimbangan terbesar Barasuara tetap tampil tidak lain karena penonton yang sudah membeli tiket, khususnya bagi penggemar dari luar Jakarta.

"Keputusan untuk tetap tampil bukanlah pilihan yang mudah. Namun kami merasa patut untuk mempertimbangkan para penonton yang sudah membeli tiket, menyiapkan perjalanan, dan meluangkan waktunya," tulis mereka dalam keterangan Instagram resmi, dikutip Minggu (7/9/2025).

Namun demikian, pelantun "Terbuang dalam Waktu" itu menekankan penampilan mereka sekaligus untuk menyampaikan kekecewaan dengan sikap terbuka di depan umum. Mereka juga tidak akan mengabaikan masalah sponsor dari PT Freeport Indonesia yang bisa lolos di Pestapora.

"Kehadiran kami di panggung adalah cara untuk menyampaikan sikap ini secara terbuka di depan semua orang, bukan untuk mengabaikan masalah," tegasnya.

Bukan hanya itu saja, Barasuara juga memutuskan untuk mendonasikan seluruh bayaran yang diterima ke Music Declares Emergency. Hal ini disebut sebagai komitmen mereka terhadap isu lingkungan.

"Seluruh hasil yang kami terima dari Pestapora akan kami donasikan ke Music Declares Emergency, sebagai bentuk komitmen kami dalam mendukung gerakan pelestarian lingkungan," jelasnya.

Lebih lanjut, Barasuara menekankan penampilannya hari ini akan membawa pesan kekecewaan hingga kemarahan secara langsung di atas panggung Pestapora 2025.

"Kami akan membawa pesan kekecewaan, kemarahan, dan aspirasi ini langsung di atas panggung, karena bagi kami panggung adalah ruang protes yang sangat kuat untuk bersuara. Sampai jumpa di sana," pungkasnya.

Barasuara akan tampil di panggung Boss Stage pukul 15.35 hingga 16.20 WIB. Mereka akan membawakan sejumlah lagu spesial.

Diketahui sejumlah musisi memutuskan untuk batal tampil di Pestapora 2025 setelah isu PT Freeport Indonesia menjadi salah satu sponsor resmi. Para musisi mengaku tidak mengetahui adanya sponsor dari perusahaan tersebut dan mengaku kecewa dengan penyelenggara.

Menyambut aksi tersebut, Direktur Festival Pestapora, Kiki Aulia Ucup, memutuskan untuk membatalkan seluruh kontrak dengan PTFI. Kiki juga menjamin tidak menerima uang sepeser pun dari PTFI.