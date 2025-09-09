Didepak dari Istana, Budi Arie Unfollow IG Prabowo, Pas Diviralkan, Follow Presiden Lagi

ERA.id - Penggemar Presiden Jokowi sekaligus Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi kedapatan meng-unfollow akun Instagram Presiden Prabowo Subianto usai dicopot dari Menteri Koperasi.

Warganet pun langsung riuh. Banyak yang menilai kalau Budi ngambek. Belakangan, saat warganet sudah ribut, daftar orang yang diikuti oleh Budi bertambah kembali. Ada nama Prabowo di sana.

Sebelumnya, mantan Menkominfo di era Presiden Jokowi ini menyampaikan ucapan perpisahan dan terima kasih telah dipercaya menjadi bagian pemerintahan Presiden Prabowo.

"Saya sangat berterima kasih dan bangga pernah dipercaya menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan segenap tenaga, hati, dan pikiran, kita bersama-sama berjuang dalam era kebangkitan koperasi yang saya yakini akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat," tulisnya.

"Bagi saya, setiap langkah yang diambil oleh Presiden selalu berpijak pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Semoga perjuangan dan kebangkitan koperasi terus berlanjut demi terwujudnya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," sambungnya.

Lebih lanjut ia pun berterima kasih kepada keluarga besar Kementerian Koperasi.

"Terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar Kementerian Koperasi atas kebersamaan, dukungan, dan pengabdian yang telah kita jalani bersama selama ini," tuturnya.