Setahun Jalin Hubungan, Syifa Hadju Langsung Dilamar El Rumi: Ditunggu Tepuk Sakinahnya

ERA.id - Kabar bahagia datang dari pasangan Syifa Hadju dan El Rumi. Syifa Hadju resmi dilamar oleh El Rumi setelah setahun menjalin hubungan asmara.

Kebahagiaan pasangan muda ini dibagikan secara pribadi oleh Syifa Hadju di Instagram-nya. Syifa Nampak mengenakan gaun berwarna putih, sedangkan El Rumi memakai setelan jas hitam.

"In a place I’ve always dreamed of, I said yes to the one who’s always felt like home. Bismillah 02.10.25," tulis Syifa Hadju pada keterangannya.

Putra Maia Estianty ini memboyong sang ke kekasih ke salah satu tempat impiannya, Swiss. El terlihat berlutut di hadapan Syifa Hadju dengan berlatar lembah hijau Lauterbrunnen, Swiss, yang dikenal dengan pemandangan glister indah di kaki pegunungan Alpen.

Kebahagiaan ini bukan hanya menjadi milik Syifa Hadju dan El Rumi saja. Berita baik ini pun turut dirayakan oleh satu Indonesia yang turut terharu dan mendukung hubungan mereka.

"Tepuk sakinah dulu cip," tulis @melaniedara***

"Selamat ya jip, akhirnya tepuk Sakinah," tutur @anothe***

"Akhirnya dipertemukan dengan yang benar-benar serius cipaa," komentar @_itz.d***

"Satu wanita dirayakan, semua wanita merasakan bahagia," ungkap @anggie_****

"GASABAR LIAT KALIAN TEPUK SAKINAH," imbuh @_rita***

Hubungan Syifa Hadju dan El Rumi ini menjadi sorotan pasca keduanya sama-sama mengakhiri hubungan dengan pasangan sebelumnya. Keduanya pertama kali terlihat bersama pada Juli 2024 dan menunjukkan kemesraan pada Oktober 2024.