Hari Ini Lita Gading Diperiksa Polda Metro soal Laporan Ahmad Dhani Atas Dugaan ITE

ERA.id - Psikolog Lita Gading datang ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait laporan musisi Ahmad Dhani atas dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Selasa (14/10/2025).

Lita dan kuasa hukumnya tiba di Polda Metro Jaya sekira pukul 12.47 WIB. Dia enggan berbicara mengenai pemeriksaannya dan memilih langsung masuk ke gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Nanti ya," ucap Lita di Polda Metro Jaya, Selasa (14/10/2025).

Sebelumnya, Ahmad Dhani resmi melaporkan psikolog Lita Gading ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait unggahan Lita di media sosial yang menyinggung anak Dhani, SA.

Laporan Ahmad Dhani teregister dengan nomor LP/B/4759/VII/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA. Lita Gading dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Jadi hari ini ya kita melaporkan tadi Inisial LG ya. Karena ini dianggap kejahatan yang serius, kejahatan terhadap eksploitasi anak, kekerasan, psikis," kata kuasa hukum Ahmad Dhani, Aldwin Rahadian di Polda Metro Jaya, Kamis (10/7).

Aldwin menambahkan seorang anak memiliki privasi untuk tak dipublikasi di media sosial, termasuk buah hati kliennya. Apa yang disampaikan Lita tentang SA menurutnya adalah sebuah pelanggaran. Apalagi, SA dari kalangan orang-orang berpendidikan tinggi.

"Ya semuanya ini kan berawal dari gosip dan fitnah kan tapi kalau ditelusuri kan banyak sumbernya. Calon tersangkanya ini kalau ditanya sumber beritanya dari mana, nah dia nggak bisa sebutin tentang keabsahan berita itu. Ya si dokter LG ini dia hanya mengambil sumber dari berita gosip dan berita fitnah. Pernyataan dia mengedukasi, itu gimana?" tambah Ahmad Dhani.