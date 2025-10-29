Diam-Diam Sabrina Sudah Gugat Cerai Deddy Corbuzier

ERA.id - YouTuber Deddy Corbuzier digugat cerai oleh Sabrina Chairunnisa. Gugatan itu terdaftar sejak 16 Oktober 2025.

Gugatan cerai itu diajukan oleh Sabrina ke Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang pada 16 Oktober 2025. Humas PA Tigaraksa, Sholahuddin membenarkan adanya gugatan tersebut.

“Memang sudah terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 16 Oktober 2025. Diajukan oleh SC (Sabrina Chairunnisa) jenis perkaranya berarti cerai gugat,” ujar Sholahuddin kepada wartawan, Rabu (29/10/2025).

Namun demikian, Sholahuddin enggan membeberkan lebih lanjut terkait gugatan tersebut. Hal ini lantaran adanya permohonan untuk tidak menulis nomor perkara yang diajukan oleh Sabrina kepada publik.

“Karena adanya permohonan untuk tidak ditulis, maka apa kami tidak menyampaikan nomor perkara. Kemudian ini dalam proses menunggu sampai dengan putusan. Itu aja mungkin ya yang bisa disampaikan ya,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga tidak mengetahui apakah Deddy dan Sabrina sudah mendatangi Pengadilan Agama Tigaraksa untuk sidang.

“Itu kami belum tahu informasinya, belum diinformasikan kepada jubir ya untuk diinikan,” katanya.

Isu keretakan rumah tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa sudah ramai dibicarakan sejak beberapa waktu lalu. Sabrina misalnya, ia sudah menghapus nama “Mrs. Corbuzier” dari akun media sosialnya.

Bukan hanya itu saja, Sabrina juga sempat membuat konten yang menggemparkan publik dan memancing kecurigaan adanya keretakkan hubungan rumah tangga mereka.

Sementara itu, Deddy dan Sabrina tercatat menikah pada 6 Juni 2022. Pernikahan mereka digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh kerabat terdekat.

Hingga berita ini diturunkan baik Deddy maupun Sabrina belum memberikan pernyataan apapun.