Dihujat Usai Diduga Sindir Meyden, Deddy Corbuzier: Nggak Usah Main Play Victims Sama Gue!

ERA.id - Deddy Corbuzier menuai hujatan usai diduga menyindir member Bigetron atau BTR sekaligus TikTokers, Meyden, pada konten podcast terbarunya dengan Agung Karmalogy. Tak tinggal diam menerima banyak hujatan, Deddy Corbuzier pun buka suara melalui unggahan di Instagramnya.



Suami Sabrina Chairunnisa itu meminta sosok yang enggan disebutkan namanya untuk tidak bersikap seolah-olah menjadi korban. Deddy juga menyindir penggemar seseorang tersebut untuk memahami yang sebenarnya terjadi.



"Pertama ga usah main play victims sama gue. Kedua kalau mau tau aslinya gimana bicaranya, fans nya minta deh ke org nya ijin tayangnya, tar gue tayangin. Jadi pada paham siapa yg blunder, siapa yang ketawa, siapa yg play shit ok?!" tulis Deddy Corbuzier, pada Jumat (10/11/2022).



Tak hanya itu, Deddy juga membahas masalah keperawanan yang akhirnya membuat kontennya dengan orang diduga Meyden tersebut tidak tayang. Ia juga menekankan bahwa dirinya bukan orang yang pertama kali bahas tentang keperawanan.



"Kalau iya gue yg blunder, gue yg gak mau tayang, yg ngomong masalah virginity pertama juga siapa kali? Yg ketawa ketawain virginity juga bukan gue pertamanya, dia sendiri. Makanya ga mau tayang. Anw I don't mention any name, minta ijin ke orangnya supaya tayang sana gih. Jadi bisa liat gimana dan kenapa aslinya, adilkan," lanjut Deddy Corbuzier.



Sementara itu, masalah Deddy Corbuzier dan Meyden ini mencuat usai Deddy membuat podcast bersama TikTokers Agung Karmalogy. Pada podcast tersebut, Deddy menyinggung seseorang yang mau jual keperawanan.



"Itu tuh yang akhirnya gara-gara hal seperti itu, orang dicapnya artis tapi ternyata nggak punya duit. Makanya ada yang mau jual keperawanan," ujar Deddy dilansir dari YouTubenya.



"Katanya sih itu cuman konten saja, makanya sekarang jual barang-barang gitu di live," balas Agung.



Percakapan Deddy Corbuzier dan Agung tersebut pun ramai dibicarakan dan cukup viral di TikTok. Ini membuat banyak netizen menduga mereka berbicara tentang Meyden, hingga akhirnya melontarkan hujatan kepada Deddy Corbuzier.