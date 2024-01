Dihujat Usai Kasih Panggung untuk Saipul Jamil, Deddy Corbuzier: Oknum Polisi Semena-Mena dan Bebas

ERA.id - Deddy Corbuzier kini dibanjiri hujatan usai memberikan panggung untuk pedangdut Saipul Jamil. Ia sengaja mengundang Saipul Jamil menginginkan oknum polisi semena-mena dan bebas kepada orang lain.

Kala itu, Deddy Corbuzier sengaja mengundang Saipul Jamil dalam podcastnya untuk membahas soal video penangkapan sang pedangdut. Pria kerap disapa Bang Ipul ini histeris dan berjongkok di pinggir jalur TransJakarta.

Saipul Jamil dinyatakan bersih dan negatif dari narkoba sampai akhirnya dibebaskan usai menjalani rangkaian pemeriksaan. Mantan suami Dewi Perssik ini dianggap tidak bersalah dan tak terbukti mengonsumsi narkoba.

Kehadiran Saipul Jamil di podcast Deddy Corbuzier menuai kritikan netizen. Banyak netizen yang heran dengan suami Sabrina Chairunnisa mengundang Saipul Jamil di acara podcast.

"Kok dikasih panggung lagi nih orang bro," tulis akun @a.haf****.

Komentar itu mendapatkan respon dari Deddy Corbuzier. Ia menganggap Saipul Jamil adalah korban kekerasan dari oknum polisi. Ia tak ingin kejadian yang dialami sang pedangdut terjadi dengan orang lain.

"Saya jawab ya. Kalau di diamkan nggak dinaikkan. Oknum-oknum polisi nya semena-mena dan bebas," jawabnya.

"Disini dia korban, atau kita pilih kita diam aja kalau ada org yg kita tidak suka lalu jadi korban kekerasan? Maybe u Not me," lanjutnya.

Walau sudah memberikan klarifikasi, masih banyak yang menghujat pedangdut berusia 42 tahun itu.

"At the end (dikasih panggung lagi) heuuu," komentar akun @diahmur****

"Kayaknya udah gk bisa di percaya lagi nih orang," tulis akun @adi***_

"Malah di kasih panggung , Smart people gini amat." kata akun @ju*****