Anya Geraldine hingga Davina Karamoy Pamer Kostum Halloween 2025, Siapa Paling Unik?

ERA.id - Perayaan Halloween di Indonesia tidak kalah meriah dari negara lainnya. Sejumlah artis Indonesia tampil menawan dan kreatif dengan berbagai kostum yang mempunyai pesona masing-masing.

Sejumlah selebritas mulai dari Anya Geraldine hingga Erika Carlina pun totalitas dalam kostum mereka. Bahkan tak sedikit selebritas yang mengajak serta anak dan keluarga untuk berdandan di perayaan Halloween akhir Oktober lalu.

Siapa saja yang paling unik? Cek selengkapnya!

1. Anya Geraldine

Anya Geraldine (instagram/anyageraldine)

Mengenakan atasan hijau dengan perhiasan mencolok di dada sambil membawa ular, kostum Anya Geraldine terinspirasi dari penampilan artis Britney Spears di MTV VMA tahun 2021.

2. Davina Karamoy

Davina Karamoy (TikTok/Davina Karamoy)

Davina Karamoy tampil cantik mengenakan gaun putih berpotongan renda dilapisi korset hitam berhias mutiara, serta selendang dihiasi koin emas di pinggang. Inspirasinya adalah film Miss Sparrow (2010)

3. Rachel Vennya

Rachel Vennya (instagram/rachelvennya)

Terinspirasi dari series terkenal “The Addams Family”, keluarga Rachel Vennya bergaya gotik dengan dominasi warna hitam, abu-abu, dan merah memberi kesan misterius dan elegan.

4. Erika Carlina

Erika Carlina (instagram/eri.carl)

Menggenggam balon warna-warni dan kostum hewan incaran si tokoh antagonis, film anak-anak “UP” menjadi tema kostum keluarga Erika Carlina, suaminya berdandan seperti Carl Fredricksen dan anak mereka sebagai Russel si pramuka kecil.

5. Patricia Gouw

Patricia Gouw dan keluarga (instagram/patriciagouw)

Memadukan warna cokelat, hitam, dan merah, keluarga Patricia Gouw hadirkan kesan klasik dan seru keluarga bajak laut.

6. Naura dan Neona

Naura dan Neona (instagram/naura.ayu)

Dua anak gadis Nola Be3, Naura dan Neona memancarkan pesona kecantikan dengan nuansa busana warna biru berlapis ruffle dengan telinga runcing dan hiasan wajah, menunjuk salah satu karakter suku Na’vi pada film “Avatar”.

Sudah ada rencana halloween berikutnya mau pakai kostum apa? Ide-ide dari artis tanah air bisa banget ditiru untuk tampilan halloween yang lebih menarik.