Cerita Kak Seto Sempat Linglung Saat Stroke Ringan, Kini Rehat Dua Bulan

ERA.id - Psikolog anak Seto Mulyadi atau yang akrab disapa Kak Seto mengaku sempat kehilangan kemampuan berpikir usai terkena stroke ringan beberapa waktu lalu. Kak Seto juga diminta untuk tidak banyak berkegiatan, seperti olahraga berat.

"Iya, kena stroke ringan, tapi yang terkena kognitifnya. Jadi kemampuan berpikir, jadi sempat seperti linglung, seperti bingung gitu ya," kata Kak Seto saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025).

Kak Seto lantas mengungkap bahwa penanganan stroke ringan yang dialaminya itu terlambat. Hal ini pun menyebabkan ia harus menjalani perawatan di rumah sakit selama kurang lebih tiga hari.

"Saya memang agak terlambat, ya. Masa kritisnya itu 4,5 jam, saya terlambat 4 hari baru diperiksa, di-MRI, dan ternyata harus dirawat selama ya, 3-4 hari begitu dan setelah itu istirahat di rumah," jelasnya.

Pasca dinyatakan stroke ringan dan menjalani perawatan, Kak Seto pun diminta untuk mengurangi berbagai aktivitas. Ia disarankan untuk banyak istirahat dan fokus pada pemulihan.

"Jangan terlalu capek dulu, jangan terlalu banyak kegiatan dulu, lalu harus istirahat. Malah disarankan istirahat 1 bulan sampai 2 bulan ya," pungkasnya