Gagal Bawa Puyol dan Pique, Raffi Ahmad Boyong Alessandro Nesta hingga Panucci ke Padel Wars

ERA.id - RANS Entertainment Kembali menghadirkan sportstaiment lewat kompetisi padel bertajuk 'Padel Wars'. Raffi Ahmad turut memboyong legenda sepak bola Italia, Alessandro Nesta hingga Cristian Panucci.

Ditemui di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan, Senin (10/11), Raffi Ahmad mengungkap alasannya memboyong Alessandro Nesta, Estaban Cambiasso dan juga Cristian Panucci. Raffi mengaku ketiga legenda ini diajak setelah gagal membawa Carles Puyol dan Gerard Pique.

"Waktu itu kita sudah komunikasi ama Puyol dan Pique, tapi Pique cedera. Kita reach out Puyol juga enggak bisa. Akhirnya kita reach ada yang cepat nangkep, ada Nesta, Panuci dan Cambiasso," ujar Raffi Ahmad.

Selain menghadirkan legenda sepak bola Italia, Padel Wars juga akan dimeriahkan leh deratan artis ternama Tanah Air, seperti Ariel NOAH, Gading Marten, Desta, Rizky Febian, Mahalini, dan Medina Dina.

Nantinya Padel Wars akan dimulai dengan pre-event selama satu bulan yang akan diikuti oleh 64 selebriti an 32 komunitas padel dari berbagai kota di Indonesia. Ajang ini akan menjadi babak kualifikasi sebelum ke babak final pada 6 Desember 2025.

Padel Wars akan diselenggarakan i Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tiket nonton kompetisi ini dibagi ke dalam dua kategori yakni Gold dan Silver dengan harga Rp150.000 dan Rp100.000.

"Mudah-mudahan energinya sampai, bikin banyak orang untuk olahraga," pungkas Raffi.