Cerita Nino Fernandez Punya Istri Dua di Menikahi yang Kedua

ERA.id - Aktor Nino Fernandez kembali mencuri perhatian lewat perannya dalam serial terbaru WeTV Original Menikahi Jadi yang Kedua, yang akan tayang mulai 14 November 2025 di WeTV.

Dalam serial ini, Nino berperan sebagai Kenzo, seorang miliarder dengan kehidupan yang terlihat sempurna namun penuh konflik batin dan rahasia rumah tangga.

Bagi Nino, proyek ini menjadi pengalaman berharga sekaligus tantangan baru dalam kariernya. Ia mengaku menikmati proses syuting yang penuh dinamika bersama para pemain dan kru.

"Seru banget. Tadi yang Aisyah bilang, senang banget ketemu sama tim. Dari dulu aku udah dengar banget kalau Mbak Viva (sutradara) itu dari segi akting, penggarapan, semuanya bagus banget. Jadi begitu tahu bisa syuting bareng, aku langsung semangat banget," ujar Nino saat ditemui usai press screening di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).

Nino menjelaskan bahwa karakter Kenzo bukanlah sosok yang mudah untuk diperankan. Ia menggambarkan Kenzo sebagai pria yang tenang, cerdas, dan berwibawa, tapi harus menghadapi kenyataan pahit dalam hubungan rumah tangganya.

"Gimana caranya memerankan seorang Kenzo yang tenang, yang mungkin enggak banyak basa-basi, yang smart, tapi diselingkuhin. Orang seperti itu hidupnya kelihatan hampir perfect, tapi justru di situ konfliknya. Itu yang bikin karakter ini menarik dan kompleks banget," ungkapnya.

Pasangan dari Steffi Zamora ini juga memuji arahan sutradara Viva Westi, yang menurutnya berperan besar dalam membentuk akting dan emosi tiap pemain.

"Dari Bu Viva sendiri luar biasa banget mendirect kita, dari segi gambar sampai emosi. Setiap scene diperhatikan banget. Beliau bilang, ‘Ini episode pertama bakal luar biasa banget,’ dan dari awal aku udah percaya," katanya.

Bagi Nino, pengalaman membintangi Menikahi Jadi yang Kedua bukan sekadar proyek akting biasa, melainkan juga ruang untuk menggali emosi dan sisi manusiawi dari seorang pria yang harus memilih antara cinta dan tanggung jawab.

Serial WeTV Original Menikahi Jadi yang Kedua dibintangi oleh Aisyah Aqilah sebagai Nayra, Carissa Perusset sebagai Angel, Fendy Chow, Willem Bevers, Diah Permatasari, dan Bertrand Antolin. Serial ini akan mulai tayang serentak pada 14 November 2025, eksklusif di WeTV.