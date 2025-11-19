Jelang Mediasi Cerai, Marissa Anita Sempat Meditasi: Doain Aku Ya!

ERA.id - Marissa Anita menjalani meditasi sebelum mediasi dengan suaminya, Andrew Trigg dalam perkara gugatan cerai. Meditasi itu dilakukan Marissa sebelum melangkah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bintang film Gundala itu mengatakan hari ini akan menjadi tahapan baru bagi hidupnya. Ia pun siap menjalani mediasi perceraiannya dengan Andrew Trigg.

"Hari ini kita akan bersama-sama melangkah ke depan ke tahapan hidup yang baru," kata Marissa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).

Marissa mengaku sebelum berangkat ke pengadilan, ia melakukan meditasi dengan jiwa-jiwanya di masa lampau. Meditasi ini ia lakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi sidang cerai dengan suaminya, Andrew Trigg.

"Tadi pagi juga sebagai persiapan saya sudah bermeditasi dengan orang-orang yang penting untuk saya yaitu Marissa yang berusia 5 tahun, Marissa yang berusia 10 tahun, Marissa yang berusia 15 tahun, 25 tahun, 42 tahun dan 88 tahun," jelasnya.

Dari hasil meditasi itu, Marissa pun mengaku sudah siap menghadapi persidangan. Ia pun memohon doa agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam menghadapi persidangannya.

"So kita udah ready, so we'll see, pray for me," tuturnya.

Marissa Anita diketahui mengajukan gugatan cerai setelah 17 tahun membangun rumah tangga dengan Andrew Trigg. Gugatan itu diajukan Marissa pada 12 November 2025