Menang Penghargaan Aktris Terbaik, Marshanda Kaget: Aku Berusaha Percaya

ERA.id - Marshanda berhasil membawa pulang penghargaan sebagai Best Actress pilihan WeTv Indonesia. Marshanda mengaku kaget sekaligus senang menerima penghargaan tersebut.

Penghargaan itu berhasil diraih oleh perempuan yang akrab disapa Caca berkat series Jangan Salahkan Aku Selingkuh. Caca mengaku kaget sekaligus senang mendapat penghargaan tersebut.

"Aku jujur pasti seneng banget, kaget, enggak nyangka. Maksudnya, daripada nominasi yang semua juga pasti memberikan totalitasnya mereka, nominator lainnya," ujar Caca saat ditemui di Fairmont Hotel Jakarta, Rabu (19/11/2025).

"Terus aku diberikan penghargaan ini, sangat bersyukur sekali. Terus, jujur aku masih kayak berusaha mempercayai kalau ini real sih," sambungnya.

Rasa tidak menyangka itu diungkapkan Caca lantaran selama berkarier ia tidak pernah menargetkan sesuatu. Ia hanya ingin fokus bekerja tanpa mendapat keuntungan lebih.

"Tujuanku enggak pernah untuk supaya followers-ku banyak, supaya fans-ku bertambah, atau supaya mendapatkan penghargaan. Jadi ini bentuk apa ya ekstra yang membuat aku merasa bersyukur dan berterima kasih," tuturnya.

Marshanda diketahui beradu peran dengan Giorgino Abraham, dan Stevan William di series WeTv Jangan Salahkan Aku Selingkuh. Dalam series ini ia berperan sebagai Anna, seorang konselor pernikahan sukses, yang suaminya berselingkuh dengan rekan kerjanya.