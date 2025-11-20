10 Series Terbaru WeTV yang Siap Tayang 2026, Ada yang Dibintangi Davina Karamoy

ERA.id - WeTV Indonesia resmi mengumumkan 10 serial Indonesia terbaru yang akan tayang pada 2026. Deretan serial terbaru itu termasuk Sex, Love, and 10 Million Dreams yang dibintangi Davina Karamoy.

Dalam rangkaian acara WeTV Always More 2026 yang berlangsung di Fairmont Hotel Jakarta, Rabu (29/11), Country Head WeTv Indonesia, Febriamy Hutapea mengumumkan jajaran series terbaru yang akan tayang pada 2026. Febri menegaskan komitmen WeTV terhadap konten lokal dan industri hiburan Indonesia diwujudkan melalui investasi yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas produksi dari tahun ke tahun.

"Sejak 2020, WeTV telah memproduksi lebih dari 50 judul series di Indonesia. Itu merupakan sebuah bukti nyata dari konsistensi kami dan bukti bagaimana komitmen WeTV berinvestasi di Indonesia," ucapnya.

Sejumlah rumah produksi film melakukan kolaborasi dengan WeTV, mulai dari MD Entertainment, Rapi Films, Hitmaker Studios, dan SL23 memperkenalkan projek serial dengan cerita beragam pantas ditunggu.

Inilah 10 judul serial yang akan tayang mulai tahun 2026:

1. Melindungimu Selamanya

Melindungimu Selamanya (Era.id/Nurul Tryani)Caption

Produser dan founder SL23 Susanti Dewi menjelaskan Melindungimu Selamanya adalah kisah tentang dua orang yang cintanya tidak pernah selesai, terpisah sementara sebelum dipertemukan kembali oleh takdir.

Berkisah tentang Nadia Prayogo (Marshanda) seorang perempuan yang mengalami insiden besar dalam hidupnya dan mengharuskannya belajar kembali arti pengkhianatan dan ketulusan. Timothy (Deva Mahendra) tunangan Nadia yang juga karyawan terbaik perusahaan milik ayah Nadia.

Nico (Pangeran) adik Nadia yang tumbuh kurang kasih sayang, selalu cemburu ingin memiliki apa yang dimiliki kakaknya. Istri Nico (Ilona) yang ambisius dan licik. Marcel Darwin melengkapi jajaran pemain sebagai Kevin, dokter hewan sekaligus sahabat Galang yang membawa unsur komedi dalam cerita.

2. Samuel

Bersama WeTV, MD Entertainment memperkenalkan tiga judul baru yang tayang tahun 2026. Dimulai dari serial Samuel. Menceritakan Samuel (Fadi Alaydrus) ketua geng motor dengan trauma masa lalu bertemu Azura (Saskia Chadwick) gadis yang kehilangan keluarganya dalam satu malam.

Mereka dijodohkan sejak kecil. Sifat Samuel yang kuat, dingin, tapi takut kehilangan dan ditinggalkan orang tersayang, mulai berubah semenjak bertemu Azura.

3. Married with A Young Girl

Selanjutnya dari MD Entertainment juga mengadaptasi series dari cerita wattpad populer, Married With A Young Girl yang sudah dibaca sebanyak 30 juta kali. Namun jajaran pemain masih dalam tahap proses pencarian.

Berkisah tentang Virgo, seorang dokter sukses namun gagal dalam percintaan setelah ditinggalkan calon mempelainya di hari pernikahan. Untuk menghindari malu keluarganya, Virgo setuju menikahi Haira, anak dari sahabatnya yang terpaut usia jauh. Cinta mereka penuh ujian, penolakan, air mata, tapi tetap ada unsur komedi yang dijanjikan menghibur penonton.

4. Kelewat Batas

Terakhir dari MD Entertainment ada series Kelewat Batas, menceritakan seorang istri yang berusaha bangkit setelah mengetahui suaminya berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Ketika berusaha mempertahankan pernikahan yang gagal, tidak disangka mempertemukannya dengan cinta sebenarnya.

Kelewat Batas menawarkan hook yang tajam, tensi tinggi, dan alur cepat. Tim MD Entertainment yakin, Kelewat Batas akan menjadi salah satu drama perselingkuhan yang menarik.

5. Catatan Cinta Sonya

Diproduksi Rapi Films, Catatan Cinta Sonya bukan cerita cinta biasa, melainkan mempresentasikan perempuan terjebak kontrol sosial menuntut mereka harus menikah di umur tertentu.

Melalui Catatan Cinta Sonya, Rapi Films ingin menyampaikan pesan setiap pilihan perempuan untuk menikah atau tidak, mengejar karir, atau membangun keluarga adalah sama berharganya.

6. Fake Idol

Fake Idol (Instagram/WeTV Indonesia)

Unlimited Production menghadirkan kisah yang berbeda dan jarang diangkat oleh kebanyakan rumah produksi. Fake Idol menawarkan sensasi baru tentang isu identitas tersembunyi dari seorang idola.

Saat sang idola sedang berada di puncak kejayaan, ia justru meninggal dunia di tengah himpitan produksi yang terus berjalan. Tim manajemen pun berusaha menutupi kabar buruk itu dengan mencari orang lain untuk dijadikan idoal pengganti.

Namun sayangnya Unlimited Production belum mengungkap siapa jajaran pemain yang akan terlibat di series Fake Idol.

7. 12 IPA 4

Menceritakan beberapa murid kelas 12 IPA 4 yang dianggap sebagai “kelas buangan” oleh guru dan murid lainnya. Suatu ketika muncul misteri alasan kelas 12 IPA 4 terbentuk.

Konflik di sekolah pun dimulai ketika mereka diberi tugas oleh kepala sekolah untuk mengungkap suatu kebenaran dengan taruhan jabatan mereka sendiri.

Series ini merupakan bagian dari rangkaian proyek Unlimited Productions yang masih belum menemukan jajaran pemain.

8. Cinta dari Asrama

Hitmaker Studio hadir meramaikan jajaran production house yang terlibat dalam series terbaru WeTV Indonesia. Kali ini Hitmaker Studio membawa series berjudul Cinta dari Asrama.

Series ini fokus pada keluarga, persahabatan, persaudaraan, serta saling melindungi. Nantinya pemeran utama dalam series ini merupakan anak kembar yang berbeda kelamin.

Sejauh ini Hitmaker Studio masih melakukan proses pencarian siapa aktor yang tepat untuk memainkan peran di series Cinta dari Asrama.

9. Sex, Love, and 10 Million Dreams

Sex, Love, and 10 Million Dreams (Era.id/Nurul Tryani)Caption

Series yang paling ditunggu oleh penggemar adalah Sex, Love, adn 10 Million Dreams. Series ini akan dimeriahkan oleh Davina Karamoy, Giorgino Abraham, Elina Joerg, dan juga Anthony Xie.

Berkisah tentang Elina (Davina Karamoy), seorang istri yang terlilit utang sebesar 10 juta dolar. Demi melunasi utangnya, Elina rela menerima tawaran dari Arman (Giorgino Abraham), seorang pengusaha sukses yang siap melunasi utang Elina.

Sayangnya uang itu tidak mudah didapatkan Elina. Ia harus menghabiskan satu hari bersama Arman demi mendapat bayaran. Konflik semakin panas dengan perseteruan Dias (Anthony Xie) suami Elina, dan Vero (Elina Joerg) istri dari Arman. Penasaran? Nantikan kisahnya di WeTV Indonesia.

10. Sleeping With The Enemy

Mengusung konsep balas dendam, series Sleeping with the Enemy mengangkat kisah seorang perempuan yang dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Pengkhianatan itu berujung pada hukuman penjara selama 20 tahun.

Bukan hanya itu saja, semua aset turut diambil mulai dari uang, rumah, bahkan suami.

Judul serial apa yang paling membuat kamu tertarik untuk ditonton tahun depan?