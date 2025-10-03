Berkat Aurel Hermansyah, Atta Halilintar Produseri Film Horor Pertama

ERA.id - Atta Halilintar kembali memproduseri film Indonesia berjudul Kuncen. Film horor pertama yang diproduseri Atta Halilintar ini berkat kegemaran Aurel Hermansyah yang sering nonton film horor.

Bersama dengan HERS Productions, Atta Halilintar duduk di jajaran kursi eksekutif produser dalam film Kuncen. Atta mengaku tertarik dengan film ini lantaran kegemaran sang istri yang sering nonton film horor.

"Istriku itu nggak tahu kenapa enam bulan terakhir nonton film horor mulu. Setiap malam minggu nonton film horor sampai anak gue (Ameena) kan nggak boleh nonton ‘Pah aku nonton film horor’. Jadi ketika ada film ini wah ini sepertinya gede," ujar Atta Halilintar ditemui di kawasan Casablanca, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2025).

Bukan hanya itu saja, Atta juga mengungkap bahwa salah satu genre film yang bisa menyatukan keluarga dan anggota yang ada di rumah adalah horor. Ia pun memutuskan untuk terlibat dalam film Kuncen yang dibintangi Davina Karamoy.

"(Film horor) mempersatukan jadi aku makin yakin lagi. Aku yakin Kuncen ini udah ditunggu-tunggu di rumah ku sama mbak-mbak, driver," tuturnya.

Lebih lanjut, Atta Halilintar mengaku dirinya tidak sabar untuk bisa menyaksikan film Kuncen bersama Aurel Hermansyah. Film ini juga akan menjadi kado ulang tahun Atta Halilintar pada November mendatang.

"November ini pas juga sama ulang tahun ku dan aku pengen hari ini aku nonton sama istriku," pungkasnya.

Film Kuncen berkisah tentang Awindya (Azela Putri), yang ingin mencari kekasihnya yang hilang setelah tidak ada kabar saat naik gunung. Awindya kemudian mengajak dua temannya, Agnes (Vonny Felicia) dan Mojo (Mikha Hernan) untuk menyusul pacarnya.

Dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan Yoga (Cinta Brian) dan Diska (Davina Karamoy), yang juga kehilangan orang terdekatnya di gunung. Pencarian mereka semakin sulit saat kuncen gunung tewas akibat ilmu hitam.

Film Kuncen dijadwalkan tayang pada 6 November 2025.