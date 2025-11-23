Komika Elok Ambar Dirikan Motivatawa, Ajar Public Speaking Menyenangkan, Minat Gabung?

ERA.id - Platform edutainment pertama di Indonesia, Motivatawa, resmi diluncurkan. Kreatornya adalah Anggota Stand Up Comedy Jakarta Pusat (Jakpus), Elok Ambar Wulandari.

Wadah ini didirikan agar orang-orang agar berani berbicara di tempat umum.

"Orang tuh kalau ngomong kan kebanyakan tertekan ya, kaku, tegang, karena mindset-nya tuh ke distract sama ekspektasi orang lain. Kami pingin dia tuh bisa ngomong, tapi nggak sekadar ngomong, tapi emang benar-benar dari hati," kata Elok saat soft launching Motivatawa di sebuah kafe di kawasan Jakarta Timur, Minggu (23/11/2025).

"Jadi ikut Motivatawa tuh emang kita diajarin gestur (saat di panggung), bawaan juga," sambungnya.

Elok mengaku introvert. Awalnya, dia takut berbicara depan orang banyak, khawatir apa yang disampaikan tak didengar.

Meski begitu, CEO Motivatawa ini memberanikan diri sebab menganggap berbicara di depan khalayak itu penting agar pesan bisa tersampaikan dengan baik.

Makanya dia membuat Motivatawa karena dia tak mau orang-orang seperti dirinya yang dulu, gampang minder. Kepercayaan diri harus dibentuk kemudian diasah.

Dia mengajak orang introvert bisa belajar public speaking dalam Motivatawa. Dijelaskan pula, kelas buatannya ini berasal dari dua kata, motif dan tawa.

"Biar di panggung gak membosankan saat ngomong. Bisa bikin audiens tertawa sehingga suasana menjadi menyenangkan," tuturnya.

Elok menambahkan, orang-orang yang ingin belajar berbicara dapat mengikuti kelas yang telah disediakan. Bisa lewat online maupun offline di kantor Motivatawa, yakni di Jalan Raya Jatiwaringin, Jakarta Timur.

Masyarakat juga dapat mendaftar melalui website Motivatawa.id ataupun media sosial Instagram-nya @motivatawa.id.

Segmen yang disiapkan juga beragam. Bisa semua kalangan, mulai dari murid SD, SMP, SMA, mahasiswa, ataupun profesional. Ke depannya nanti, Motivatawa juga akan mengajarkan teknik berbicara depan publik dalam bahasa Inggris.

"Dan kami tuh lebih menekankan pengajar-pengajarnya itu dari komika-komika nasional yang kami ajak bareng-bareng untuk growth, karena ini tuh untuk kita saling bertumbuh, saling menghidupkan dunia public speaking dan dunia stand up," imbuhnya.

Meski begitu, Elok menegaskan, pengajarnya bukan berarti semuanya komika. "Disiapkan juga orang yang profesional di bidang terkait," tandasnya.