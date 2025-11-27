Virgoun Ikut Terseret Skandal Inara Rusli, Ibunda Pasang Badan: Kalau Berbuat ke Hotel!

ERA.id - Ibunda Virgoun, Eva Manurung mengaku terkejut setelah mendengar kabar mantan menantunya, Inara Rusli, terkena skandal perselingkuhan. Eva juga pasang badan terkait nama Virgoun yang ikut terseret di kasus ini.

Eva mulanya tidak percaya dengan kabar yang beredar soal perselingkuhan yang menyeret Inara Rusli. Bahkan ia sempat mengira kabar itu hanya berita bohong.

"Saya kemarin tuh sampai tangan saya tremor di sana. Ih bener? Kayak antara mimpi-mimpi dan ini, bener apa enggak, kenyataan apa enggak sih gitu,” ucap Eva saat ditemui di kawasan Cibubur Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025).

Terkait beredarnya rekaman CCTV yang ramai dibahas publik, Eva menegaskan bahwa rumah tersebut adalah milik Virgoun yang ditempati anak-anak. Ia mengatakan bahwa akses CCTV tetap dimiliki Virgoun sebagai bentuk pengawasan terhadap anak-anaknya.

"Udah pasti dong (punya akses). Ya kan, lihat anak-anaknya lagi tidur atau ngapain, lihat ini, dia di luar kota. Ada kemungkinan begitu," ucap Eva.

Ketika ditanyakan apakah kemungkinan Virgoun yang menyebarkan rekaman CCTV, Eva mengaku tidak tahu. Ia memilih untuk menyerahkan kasus ini kepada pihak berwajib.

"Saya kurang tahu, saya enggak mau tebak-tebak buah manggis. Karena itu nanti tergantung penyidik hukum yang berbicara," tuturnya.

Eva juga menolak berspekulasi soal kemungkinan siapa yang menyebarkan rekaman tersebut. Namun, ia mengingatkan kepada Inara agar tidak melakukan hal tersebut di rumah yang bisa dipantau melalui CCTV.

"Jadi CCTV yang pasang itu dulu Virgoun. Intinya kalo mau berbuat jangan di rumah, udah titik. Ada anak-anak, pergi ke luar, ada hotel, ada apartemen gitu lho," tegasnya.

Sebelumnya, Ihsanul Fahmi mengungkap mantan Inara Rusli diduga jadi dalang penyebaran rekaman adegan seks tersebut. Hal ini lantaran Inara sempat dikirimi pesan oleh Virgoun tentang rekaman tersebut.