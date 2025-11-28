Inara Rusli Kena Skandal Selingkuh, Ibunda Virgoun Cemas Mental Cucu Terganggu: Sakit Banget Hati Saya

ERA.id - Ibunda Virgoun, Eva Manurung, khawatir mental cucu-cucunya terganggu akibat skandal dugaan perselingkuhan ibunya, Inara Rusli, dengan Insanul Fahami.

Eva mengatakan tekanan terbesar yang ia rasakan berasal dari kekhawatiran terhadap kondisi mental cucu-cucunya, terlebih banyak keluarga dari luar kota yang ikut menanyakan keadaan mereka.

"Mental cucu saya aja sih yang saya pikirin, saya takutnya di situ. Ya kan? Kemudian ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari keluarga di luar kota yang bertanya, Gimana anak-anak? Itu juga buat saya jadi sedih, buat saya jadi ingin berontak. Gitu lho. Itu aja sih," ujar Eva saat di wawancarai di kawasan Cibubur, Kamis (27/11/2025).

Eva mengaku kondisi emosionalnya sempat menurun setelah isu tersebut mencuat. Ia merasa stres hingga tubuhnya gemtar dan membuatnya linglung.

"Saya sampai tangan tremor. Antara mimpi atau nyata, saya bingung," katanya

Eva khawatir cucunya yang sudah besar mendengar orang membicarakan keluarga mereka. Ia mengatakan perasaan itu membuat dirinya terpukul.

"Sakit banget hati saya," ujarnya.

Meski terpukul, Eva menegaskan bahwa ia sebenarnya tidak ingin membahas masalah pribadi Virgoun terlalu jauh. Menurutnya, urusan rumah tangga sang anak sudah bukan ranahnya lagi.

"Kalau urusan dia, ya itu urusan dia. Saya cuma mikirin cucu," tuturnya.

Eva juga membenarkan bahwa anak-anak Virgoun kini sedang dibawa keluar kota. Langkah itu disebut sebagai cara terbaik untuk menjauhkan anak-anak dari situasi yang memanas.

Ia tidak mengetahui pasti ke mana cucu-cucunya pergi, namun mengungkap bahwa di luar kota terdapat keluarga dan teman-teman dekat yang bisa mendampingi. Eva sendiri mengaku hanya memantau dari jauh.

"Ya kita ini yang keluarga kan cuma lihat-lihat aja, gimana ini, gimana gitu. Untung ada anak-anak saya kayak ada Rubico, ada dia, gitu-gitu,' pungkasnya.

Insanul Fahmi sebelumnya mengungkap bahwa ia dikirimi video hubungan seksnya dengan Inara Rusli dari kakak iparnya. Namun ia dan Inara menaruh curiga kepada Virgoun yang diduga menjadi dalang penyebaran rekaman tersebut.

"Kita cari tahu (dalang penyebaran). Kita lagi coba cari tahu itu. Cuman ada dugaan sih, ini ada clue sedikit. Tapi ya itu diduga ya. Aku masih belum (yakin)," ucap Insanul sambil menunjukkan bukti pesan yang diduga dari Virgoun kepada Inara.

"Mudah-mudahan kamu udah nikah siri ya, karena aku udah punya bukti hubungan badan di lantai 3. Anak-anak aku bawa dulu sampai badainya reda," ucap Richard Lee membacakan pesan dari Virgoun.