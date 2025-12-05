Debut Akting Film Aksi, Lisa BLACKPINK Merasa Terhormat: Ini Mimpi Saya

ERA.id - Lalisa Manobal atau yang dikenal Lisa BLACKPINK melangkah ke dunia layar lebar lewat proyek aksi terbaru Netflix berjudul TYGO. Lisa mengaku impiannya bermain di film aksi terwujud.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Netflix, LISA mengatakan kesempatan bermain di film aksi adalah hal yang sudah lama ia impikan. Bermain di film TYGO pun menjadi momen yang terasa sangat spesial dalam kariernya.

"Saya merasa sangat terhormat menjadi bagian dari proyek ini dan bersyukur atas kesempatan untuk bekerja sama dengan para aktor yang luar biasa. Bermain di film action selalu menjadi impian saya, jadi film debut saya yang menjadi proyek yang begitu menarik ini terasa sangat istimewa," ujar Lisa.

Pengumuman ini langsung mengundang perhatian penggemar, terutama karena film tersebut mempertemukannya dengan aktor senior dan populer, Don Lee dan Lee Jin-uk.

Dalam TYGO, Lisa akan berperan sebagai karakter bernama Ria, sosok penting dalam cerita yang memicu misi penyelamatan penuh risiko. Meski detail karakternya masih ditutup rapat, kehadiran Lisa di film ini disebut akan memberikan warna baru, terutama karena ini adalah kali pertama ia terjun ke adegan-adegan aksi berskala besar.

Pelantun "Money" itu sebelumnya juga sempat mencuri perhatian lewat penampilannya di serial The White Lotus Season 3, film ini menjadi debut akting pertamanya ke industri film global dalam format layar lebar.

Produser AGBO, Angela Russo-Otstot, menyebut TYGO sebagai wujud kolaborasi internasional yang semakin kuat antara sineas Korea dan Hollywood. Proyek ini juga mendapatkan banyak perhatian karena menggandeng sutradara Lee Sang-yong yang dikenal memiliki koreografi aksi kelas dunia.

Hingga kini, Netflix masih merahasiakan jadwal penayangan film ini. Namun dengan posisi Lisa sebagai salah satu pusat perhatian, film ini diperkirakan akan menjadi tontonan yang sangat ditunggu oleh penggemar K-pop, pecinta film aksi, hingga penonton global yang penasaran melihat debut akting layar lebarnya.