Winter Aespa Kena Hujat Usai Diduga Pacaran dengan Jungkook BTS, Agensi Tempuh Jalur Hukum

ERA.id - SM Entertainment mengambil langkah tegas ke jalur hukum demi melindungi Winter aespa. Agensi akan menyeret pihak-pihak ang menyebar rumor tidak benar tentang Winter.

Dalam pernyataan resminya, SM Entertainment menekankan saat ini proses hukum sedang berlangsung demi melindungi Winter aespa dari tuduhan tidak berdasar. Laporan itu dikirim oleh agensi setelah Winter mendapat banyak ujaran kebencian serta tuduhan tidak berdasar.

"Melalui laporan berharga yang dikirimkan melalui KWANGYA 119 serta pemantauan kami sendiri, kami sepenuhnya menyadari tingkat keparahan postingan dan komentar jahat (pelecehan seksual, pencemaran nama baik, serangan pribadi, penghinaan, pelanggaran privasi, konten deepfake, dan lainnya) yang terus-menerus dibuat tentang artis kami," ujar agensi, dikutip Naver, Kamis (11/12/2025).

Agensi lantas menjelaskan pihaknya secara khusus sudah mengidentifikasi banyak unggahan dari berbagai platform, termasuk DC Inside, Women's Generation, Nate Pann, Insitz, TheQoo, Instagram, X, hingga YouTube.

Unggahan di berbagai platform itu rata-rata berisikan pencemaran ama baik dan fitnah yang merusak reputasi Winter.

"Setelah meninjau unggahan-unggahan ini, kami akan memperluas pengaduan hukum kami secara bertahap," tegas agensi.

Bukan hanya itu saja, SM juga akan menindaklanjuti kasus pidana dan perdata yang dibuat seseorang terkait aespa. Sejumlah bukti berhasil dikumpulkan lantaran kasus ini bukan pertama yang terjadi dan menimpa Aespa.

"Kami juga mengumpulkan bukti yang luas terhadap mereka yang menyebarkan rumor jahat, berulang kali menyebarkan informasi palsu, membuat konten pelecehan seksual, atau memproduksi dan mendistribusikan konten yang mengejek atau menyimpang melalui media sosial pribadi, komunitas daring, dan forum anonim," kata SM.

Lebih lanjut, agensi menekankan pihaknya tidak akan memberi ampun maupun membuka pintu damai terhadap penyebar rumor tersebut. SM pun mengingatkan kepada siapapun untuk menghindari keterlibatan dalam perilaku buruk tersebut.

"Kami akan terus melakukan yang terbaik untuk melindungi hak dan kepentingan artis kami dengan segala cara yang mungkin," pungkas agensi.

Diketahui sebelumnya Winter diterpa isu asmara dengan Jungkook BTS. Dugaan hubungan ini muncul dari serangkaian kebersamaan Winter dengan Jungkook.

Bahkan Winter dan Jungkook diduga memiliki tato yang sama di bagian tangan mereka. Rumor ini pun memicu kemarahan penggemar BTS, yang juga menuntut Jungkook untuk klarifikasi.