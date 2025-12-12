Kronologi Jungkook BTS dan Winter Aespa Diduga Pacaran, Penggemar Langsung Kirim Truk Protes

ERA.id - Rumor kencan yang menyeret Jungkook BTS dan Winter aespa kini berkembang menjadi kontroversi besar yang melibatkan dua fandom sekaligus. Tanpa pernyataan resmi dari HYBE, isu yang awalnya hanya sebatas spekulasi di komunitas online kini berubah menjadi aksi protes nyata di depan gedung kedua agensi.

Mengutip dari laporan Sports Seoul yang mengungkap keberadaan truk protes di depan gedung HYBE, di Yongsan, pada 10 Desember. Di layar LED truk itu terpampang pesan bernada sarkas yang ditujukan kepada Jungkook.

Beberapa pesan tersebut berbunyi: “Apakah kamu waras?”, “Jika kamu tidak mau menghapus tato pasanganmu, tinggalkan saja kegiatan BTS,” hingga kalimat yang menyerang keputusan pribadi Jungkook terkait dugaan tato pasangan yang diisukan berkaitan dengan Winter aespa.

Laporan tersebut juga menyebut bahwa spekulasi hubungan Jungkook dan Winter kian memanas setelah netizen menemukan sejumlah kemiripan. Kemiripan itu dimulai dari desain tato lengan, gaya nail art, hingga klaim bahwa Jungkook terlihat menghadiri konser aespa. Meski tidak terbukti, kombinasi rumor itu cukup untuk memicu kemarahan sebagian penggemar.

Tidak berhenti di HYBE, isu ini juga berlanjut ke pihak Winter. Menurut laporan langsung dari Koreaboo, para penggemar Winter juga mengirimkan truk protes ke depan gedung SM Entertainment.

Para penggemar menuntut perusahaan memberikan klarifikasi dan menilai bahwa sikap diam agensi hanya memperburuk keadaan. Truk penggemar Winter memuat pesan bahwa “berdiam diri tidak akan menyelesaikan situasi,” menegaskan bahwa mereka menginginkan jawaban resmi.

Kontroversi tersebut makin membesar seiring meluasnya reaksi publik yang terbelah. Sebagian warganet bertanya apakah protes sebesar itu benar-benar diperlukan, sementara sebagian lainnya menyebut bahwa idola seharusnya tidak memberikan “kode-kode kencan” di depan penggemar.

Komentar publik memperlihatkan spektrum opini yang luas, mulai dari, “Kencan bukan masalah, tapi jangan memberi isyarat,” hingga, “Penggemar tidak wajib tetap diam jika idola secara terang-terangan menunjukkan tanda-tanda itu".

Di tengah memanasnya situasi, SM Entertainment akhirnya merilis pemberitahuan resmi melalui platform pelaporan ‘KWANGYA 119’. Mereka menegaskan akan mengambil tindakan hukum tanpa kompromi terhadap unggahan berbau fitnah, pelecehan, deepfake, dan tuduhan jahat lainnya yang menargetkan Winter. Namun, seperti halnya HYBE, SM tetap tidak menanggapi inti rumor kencan tersebut, membuat publik bertanya-tanya.

Dengan dua fandom saling melayangkan aksi protes, rumor Jungkook dan Winter kini bukan sekadar isu personal, tetapi telah berkembang menjadi perdebatan tentang batas privasi idola dalam budaya K-pop. Tanpa klarifikasi dari pihak agensi, konflik ini diperkirakan akan terus berlanjut dan menjadi salah satu kontroversi terbesar yang melibatkan kedua grup tersebut.