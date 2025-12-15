Profil Byun Yo Han, Calon Suami Tiffany SNSD yang Minim Kontroversi

ERA.id - Nama aktor Byun Yo Han tengah menjadi sorotan setelah hubungan asmaranya dengan dengan salah satu anggota girlgrup Girls' Generation (SNSD), Hwang Mi-young alias Tiffany, terungkap ke publik.

Aktor Korea Selatan ini dikabarkan menjalin hubungan serius dengan Tiffany dan bahkan telah merencanakan pernikahan. Kabar tersebut langsung menarik perhatian publik, mengingat Byun Yo Han dikenal sebagai aktor dengan rekam jejak karier yang relatif minim kontroversi.

Byun Yo Han lahir pada 29 April 1986 dan mulai dikenal luas setelah membintangi drama Misaeng: Incomplete Life pada 2014. Lewat perannya sebagai pegawai kantor pendatang baru, ia berhasil mencuri perhatian dan meraih penghargaan Best New Actor di APAN Star Awards. Sejak saat itu, namanya konsisten muncul dalam berbagai proyek besar di dunia perfilman dan drama Korea.

Dalam perjalanan kariernya, Byun Yo Han tercatat membintangi sejumlah judul populer seperti Six Flying Dragons, Mr. Sunshine, Black Out, hingga Uncle Samsik. Ia juga menuai pujian lewat perannya sebagai Wakisaka dalam film Hansan: Rising Dragon, yang berhasil meraih berbagai penghargaan akting. Reputasinya sebagai aktor dengan kemampuan transformasi karakter yang kuat membuatnya dihormati di industri hiburan Korea.

Hubungan Byun Yo Han dan Tiffany SNSD disebut bermula dari proyek drama Uncle Samsik yang tayang pada 2024. Menurut laporan dari Sports Seoul, keduanya dikabarkan terlibat cinta lokasi setelah beberapa kali tertangkap menghabiskan waktu bersama, termasuk saat menonton UFC di Los Angeles. Interaksi mereka di dalam dan luar layar kemudian menjadi sorotan penggemar.

Salah satu momen yang kembali dibicarakan publik adalah pengakuan Tiffany bahwa Byun Yo Han merupakan aktor pertama yang melakukan adegan ciuman dengannya dalam drama. Mengutip dari Koreaboo, Tiffany sempat berbagi pengalaman tersebut dalam wawancara, menyebut adegan itu terasa seperti adegan aksi karena janggut Byun Yo Han yang membuat bibirnya bengkak.

"Saya tidak memiliki banyak pengalaman berakting saat itu, dan itu adalah ciuman pertama kami (di acara itu), tetapi sangat intens dan penuh gairah sehingga saya pikir itu menyenangkan. Namun, saya ingat, karena Byun Yo Han memiliki janggut, bibir saya mulai membengkak, dan kulit saya perlahan-lahan menjadi merah. Adegan itu difilmkan seperti adegan aksi," ungkap Tiffany.

Kabar hubungan keduanya akhirnya dikonfirmasi secara resmi pada 13 Desember 2025, agensi Byun Yo Han, TEAMHOPE, menyatakan bahwa kedua aktor tersebut kini menjalin hubungan serius dengan rencana pernikahan. Meski belum ada jadwal yang ditetapkan, mereka berkomitmen untuk menyampaikan kabar penting terlebih dahulu kepada para penggemar.

"Kedua aktor tersebut saat ini menjalin hubungan serius dengan rencana pernikahan. Meskipun belum ada jadwal pasti yang ditetapkan, kedua aktor tersebut telah menyatakan keinginan mereka untuk memberi tahu penggemar mereka terlebih dahulu segera setelah rencana mereka diputuskan," tulis pihak agensi.

Dengan latar belakang karier yang stabil dan hubungan yang kini terbuka ke publik, Byun Yo Han tidak hanya dikenal sebagai aktor papan atas, tetapi juga sebagai figur yang tengah memasuki fase baru dalam kehidupan pribadinya. Jika rencana tersebut terwujud, Tiffany akan menjadi anggota pertama SNSD yang melangkah ke jenjang pernikahan.