5 Drama yang Dibintangi Byun Yo Han, Ada yang Berkisah Kerajaan

ERA.id - Aktor Korea Selatan Byun Yo-han dikenal lewat karakter-karakter yang kuat dan mudah diingat. Ia sering tampil dalam drama sejarah, kisah kehidupan sehari-hari, hingga film dengan nuansa gelap dan penuh emosi. Berbagai peran tersebut menunjukkan kemampuan aktingnya yang konsisten di berbagai genre.

Belakangan, nama Byun Yo-han juga ikut menjadi sorotan publik karena kehidupan pribadinya, termasuk kedekatannya dengan Tiffany SNSD. Meski begitu, karya-karya yang dibintanginya tetap menarik untuk diikuti. Berikut ini deretan drama dan film yang dibintangi Byun Yo-han.

1. Misaeng: Incomplete Life (2014)

Misaeng: Incomplete Life (sumber: IMDb)

Misaeng: Incomplete Life adalah drama yang mengangkat kehidupan para pekerja muda di sebuah perusahaan besar. Byun Yo-han berperan sebagai Han Seok-yool, karyawan santai dan blak-blakan yang kerap mencuri perhatian di kantor.

Ceritanya mengikuti keseharian mereka menghadapi tekanan pekerjaan, hubungan dengan rekan kerja, dan proses belajar menjadi dewasa. Drama ini terasa dekat dengan kehidupan nyata dan membuat karakter Byun Yo-han mudah diingat oleh penonton.

2. Six Flying Dragons (2015-2016)

Six Flying Dragons (sumber: IMDb)

Six Flying Dragons dibintangi Byun Yo-han sebagai Bang Ji, seorang pendekar dengan perjalanan hidup yang keras dan penuh konflik. Drama sejarah ini menceritakan proses berdirinya Dinasti Joseon, dengan kisah ambisi, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan di dalamnya. Melalui karakter Bang Ji, Byun Yo-han tampil kuat dan emosional, membuat perannya menjadi salah satu yang paling diingat dalam drama ini.

3. Mr. Sunshine (2018)

Mr. Sunshine (sumber: IMDb)

Mr. Sunshine menjadi salah satu drama yang paling dikenal dari perjalanan akting Byun Yo-han. Ia berperan sebagai Kim Hui-seong, seorang bangsawan dengan sikap santai namun menyimpan kepedulian besar di tengah masa perubahan Korea setelah insiden Shinmiyangyo 1871.

Lewat karakter ini, Byun Yo-han tampil emosional dan meninggalkan kesan kuat, membuat Mr. Sunshine sering disebut sebagai salah satu karya yang paling diingat dari kariernya.

4. Hansan: Rising Dragon (2022)

Hansan: Rising Dragon (sumber: IMDb)

Hansan: Rising Dragon menampilkan Byun Yo-han dalam film sejarah dengan latar pertempuran besar di laut. Film ini merupakan sekuel dari The Admiral: Roaring Currents dan mengangkat kisah pertempuran Pulau Hansan yang bersejarah.

Lewat perannya, Byun Yo-han tampil tegas dan penuh semangat juang, sekaligus menunjukkan sisi kepemimpinan dan strategi di tengah situasi perang yang menegangkan.

5. Black Out (2024)

Black Out (sumber: IMDb)

Dalam drama Black Out, Byun Yo-han memerankan Jeong Woo, seorang pria yang baru bebas dari penjara setelah satu dekade terkait dugaan pembunuhan dua teman SMA-nya. Sekembalinya ke desa kecil yang terlihat tenang, ia harus berhadapan dengan masa lalu dan rahasia kelam orang-orang di sekitarnya. Peran ini menunjukkan sisi emosional Byun Yo-han yang lebih gelap dan menegangkan, membuat Black Out terasa intens sejak awal.

Itu dia beberapa drama dan film Byun Yo-han yang wajib masuk daftar tontonanmu. Setiap judul menawarkan cerita yang kuat dengan karakter yang berkesan. Selamat menonton!