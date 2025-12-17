Jadi Festival Terbesar Gratis di Indonesia Timur, Batfest 2025 Hadirkan Raisa hingga King Nassar

ERA.id - Festival musik, Batfest 2025 siap menjadi pertunjukan akhir tahun yang akan menampilkan sejumlah musisi ternama. Raisa hingga King Nassar akan menjadi bintang tamu special Batfest 2025.

Mengusung tema 'Feel The Beat, Live The Fest', Batfest 2025 akan digelar di Kawasan Jhonlin Pantai Festival, Batulicin, Kabupaten Tanah Bambu, Kalimantan Selatan. Acara ini akan menjadi festival gratis terbesar di Indonesia Timur yang digelar dari 27 hingga 31 Desember 2025.

Nantinya para penonton yang hadir akan disuguhkan tiga panggung utama, yakni Royal Stage, Zayeen Stage, dan Urban Stage. Di panggung royal stage, penonton akan disuguhkan penampilan ari Raisa, Rizky Febian, KOTAK Band, WALI, Lyodra, Marion Jola, Setia Band, J-Rocks, Ndarboy Genk, NDX AKA, King Nassar, Juan Reza, Rony Parulian, Nyoman Paul, dan Angie Carvalho.

Bukan itu saja, di Royal Stage juga akan menyuguhkan kolaborasi spesial dari Andi Rianto bersama Raisa, Lyodra, Rony Parulian, Nyoman Paul, dan Angie Carvalho. Kemudian juga akan ada musik spesial dari DJ Bravy, DJ Aloy, dan DJ Keebo lewat pertunjukan We Like To Party.

Sementara itu, Zayeen Stage menghadirkan pertunjukan dengan konsep lebih dekat dan interaktif, menampilkan artis nasional seperti Marion Jola dan Ndarboy Genk, sekaligus menjadi ruang ekspresi bagi band-band terbaik Banua, di antaranya Senja Djingga, Primitive Monkey Noose, Deorama, Al-Amin, No Counter, RCKA, dan Radicta.

Adapun Urban Stage dihadirkan sebagai panggung komunitas, hiburan keluarga, dan kreativitas lokal. Panggung ini akan diisi oleh ZIN TWINS (Cella & Celly), MC Elyn & MC Chika, Band Dinamika, Band Serock, Band BCDH, Band 2ND, Band Red Valvet, Band Blue Sky, Band Lucy, DJ Ugi Mekti, Campur Sari Lokal Batulicin, Dangdut Lokal Batulicin, serta penampilan khusus anak-anak TK usia 4–6 tahun.

Selain konser musik, Batfest 2025 juga diramaikan dengan Batfest Expo yang menghadirkan perusahaan-perusahaan di bawah naungan Jhonlin Group, anak perusahaan, serta mitra rekanan.

Festival ini turut menghadirkan bazar kebutuhan pokok berupa minyak goreng JAR dan gula Gulata, Fun Zone arena bermain anak, serta berbagai aktivitas keluarga.

Batfest 2025 juga melibatkan langsung 210 pelaku UMKM dan 380 pedagang kaki lima (PKL) yang mendapat fasilitas berjualan secara gratis. Selama lima hari pelaksanaan, festival ini turut diisi dengan talkshow inspiratif bersama tokoh nasional dari berbagai bidang, mulai dari musik, kuliner, otomotif, hingga pengembangan diri generasi muda.

Dengan konsep gratis dan inklusif, tata panggung modern, serta pengelolaan acara yang

profesional, Batfest 2025 diharapkan menjadi magnet hiburan akhir tahun sekaligus agenda

strategis daerah di Tanah Bumbu.