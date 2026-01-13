Comeback Akting Lewat Bercinta Dengan Maut, Teuku Rassya Harus Baca Ratusan Adegan

ERA.id - Teuku Rassya comeback di dunia seni peran lewat serial terbaru kolaborasi Hitmaker Studios, iQIYI dan Telkomsel, Bercinta Dengan Maut. Rassya langsung mendapat tantangan baru dengan menjadi pria berusia 30-an.

Berperan sebagai Ezra, karakter itu digambarkan sebagai pengusaha muda di bidang F&B berusia 30 tahun. Peran ini pun cukup memiliki perbedaan dengan usia asli Rassya yang baru akan menginjak 27 tahun.

Ia pun mengatakan perbedaan usia ini membuat dirinya harus banyak belajar, mulai dari intonasi berbicara hingga pembawaan yang lebih dewasa.

“Mungkin lebih di sisi wibawanya, ketenangannya dalam mengambil keputusan-keputusan, baik itu bisa dicerminkan kepada keluarga, kepada sahabat, dan lain sebagainya gitu sih. Jadi bukan sesuatu yang sulit karena bedanya enggak terlalu jauh sebetulnya,” ujar Rassya saat ditemui di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2026).

Meski menghadapi tantangan sendiri, Rassya pun mengaku tidak sabar untuk mulai syuting serial Bercinta Dengan Maut. Ia pun mengakui mau menerima tawaran ini sebagai project comeback di dunia akting berkat naskah yang luar biasa.

“Rasanya sendiri sih pasti excited ya. Karena melihat dari skripnya sendiri sih emang menarik banget,” tuturnya.

Selain itu, ia juga menghadapi tantangan baru dengan membaca ratusan scene untuk 10 episode yang akan tayang. Ratusan scene itu ia pelajari tiap karakter yang memiliki layer cukup banyak.

“Jadi kurang lebih kita harus baca sekitar 700-an scene lah gitu kan. Dan mempelajari setiap karakternya itu kira-kira apa sih yang memotivasi mereka dalam melakukan tindakan-tindakan yang mereka lakukan selama masing-masing scene itu,” jelasnya.

Lalu, kata Rassya, di serial ini ia juga memiliki adegan bertarung dengan lawan mainnya. Hal ini diakuinya sangat dinantikan setelah lama vakum di seni peran.

“Ada adegan-adegan fighting-nya juga nanti. Jadi lumayan excited karena udah lama enggak main series atau film,” pungkasnya.

Serial Bercinta Dengan Maut turut dibintangi Haico Van Der Veken, Maxime Bouttier, dan Dinda Kirana. Serial ini direncanakan hadir dalam 10 episode dan ditargetkan tayang pada kuartal kedua tahun ini. Penonton dapat menyaksikan serial ini secara eksklusif melalui platform MAXstream dan iQIYI.