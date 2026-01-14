Heboh Riders Alphard hingga Dior, Fajar Sadboy: Aku Pikir Kayak Motor Gitu

ERA.id - Fajar Sadboy menanggapi isu yang beredar soal riders atau permintaan khusus saat menjadi bintang tamu. Fajar mengaku tidak mengetahui hal tersebut.

Saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026), Fajar Sadboy mengaku tidak mengetahui soal isu yang beredar di media sosial. Ia justru bingung dengan isu tersebut yang menyudutkan dirinya.

“No comment ya. Aku enggak tahu,” ujar Fajar.

Fajar justru berkelakar tentang riders yang ia inginkan bila diundang sebagai bintang tamu. Baginya, menyediakan air putih sudah cukup dijadikan riders.

“Air putih boleh,” katanya.

Lebih lanjut, Fajar menekankan ia tidak tahu maksud dari riders yang dimaksud. Ia justru berkelakar riders yang dia tahu adalah kelompok motor.

“Enggak tahu ya, saya enggak tahu. Ku pikir riders itu kayak motor gitu enggak sih?” pungkasnya.

Sebelumnya beredar di media sosial soal permintaan khusus Fajar Sadboy saat diundang ke sebuah kota. Permintaan itu meliputi mobil Alphard, anggur hijau Muscat tanpa biji, air mineral Evian atau Fiji.

Kemudian harus menyediakan gelato rasa leci dengan pemanis Stevia, nasi padang kotak dari restoran Pagi Sore, Sederhana atau Sari Ratu, hingga menggunakan make up merek Dior.