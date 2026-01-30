Keluar Zona Nyaman, Devano Jadi DJ Nyentrik di Film CAPER

ERA.id - Devano Danendra mendapat tantangan baru lewat peran barunya di film Check Out Sekarang, Pay Later (CAPER). Devano harus mengubah genre musik menjadi disjoki atau DJ di film ini.

Berperan sebagai Mail yang berprofesi sebagai DJ, Devano keluar dari zona nyaman bermusik yang selama ini dia geluti. Hal ini pun menjadi tantangan baru sekaligus menyenangkan yang dilakukan olehnya.

"Saya pikir di usia yang masih muda dan menjadi aktor, saya pengen punya karakter yang berbeda-beda dan di musik pun juga sama. Saya pikir kalau misalkan karakter bisa beda-beda, kenapa musik nggak gitu," ujar Devano saat ditemui di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/1/2026).

Selain keluar dari zona nyaman di genre musiknya, Devano tak memungkiri hal ini menjadi tantangan baru untuknya. Ia pun banyak belajar musik funkot lewat berbagai workshop hingga riset ke club-club malam.

"Jadi kita sudah mempersiapkan dari awal juga, entah dari ya workshop DJ-nya, terus sama juga ada riset untuk menjadi DJ itu seperti apa, sampai ke club-nya, sampai cara bikin musiknya, cara bermainnya, dan lain-lain," jelasnya.

Lebih lanjut, Devano menekankan bahwa ia akan sangat terbuka untuk menekuni genre funkot. Ia juga membuat nazar untuk merilis lagu funkot apabila jumlah penonton film CAPER mencapai 1 juta penonton.

"Nazarnya kalau 1 juta, 1 juta penonton, bikin single funkot dulu," pungkasnya.

Film CAPER dibintangi oleh Amanda Manopo, Fajar Sadboy, Lukman Sardi, Wavi Zihan dan masih banyak lagi. Film ini akan tayang pada 5 Februari 2026.