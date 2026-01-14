Main Series Bareng Fajar Sadboy, Marsha Aruan Akui Sulit Konsentrasi

ERA.id - Marsha Aruan dan Fajar Sadboy terlibat di series berjudul Yang Penting Ada Cinta. Marsha blak-blakan sulit konsentrasi hingga banyak terganggu selama syuting.

Series Yang Penting Ada Cinta ini merupakan kolaborasi antara SMARTFREN dan MNC Pictures. Dalam series ini, Marsha beradu peran dengan sejumalah pemain mulai dari Arif Brata, Irzan Faiq, hingga Fajar Sadboy.

Marsha menceritakan selama syuting berlangsung, ia cukup mengalami kesulitan dalam konsentrasi. Hal ini lantaran ia harus berhadapan dengan Fajar Sadboy.

“Aku termasuk ke-distract, ada sih part-part ke-distract pastinya. Karena kebetulan jam waktu syutingnya juga ya... mungkin belum tidur, ada yang udah jam berapa di atas jam 12 (malam),” ujar Marsha saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).

“Itu kan ya namanya kita udah capek ya jadi kadang-kadang konsentrasinya hilang gitu,” sambungnya.

Selain itu, Marsha juga mengungkap sempat kebingungan dengan sikap Fajar Sadboy selama di lokasi syuting. Sikap Fajar dinilai sulit dibedakan antara akting dengan kehidupan nyata.

Kebingungan ini dirasakan Marsha saat pertama kali bertemu dengan Fajar. Saat itu, ia dan pemain lainnya sedang mengambil sebuah adegan tanpa diberi instruksi cut oleh sutradara Annisa Meutia.

“Kadang-kadang kita juga bingung. Soalnya kan sama Bu Anisa tuh agak lama cut-nya ya, karena kita biasa mungkin mau ngambil lucu-lucunya ini kan kadang-kadang suka ada momen-momen tambahan di akhir yang enggak ada di skrip yang kayak lebih bagus deh kalau dimasukin di dalam cerita gitu,” jelas Marsha.

“Aku malah suka enggak tahu dia ini masih ngelanjutin (akting) apa dia lagi apa gitu. Menurut aku sih tantangannya... dia (Fajar). Tapi ya itu aja sih kayaknya. Sisanya sama semuanya aman, paling ya tadi cuaca dan waktu aja,” imbuh Marsha menambahkan.

Meski mengakui cukup kesulitan, Marsha merasa terbantu dengan adanya pemain lain. Kehadiran jajaran pemain lain di series produksi SMARTFREN dan MNC Pictures ini berhasil mencairkan suasana.

“Iya, soalnya kita di lokasi juga ngumpul ya, seru gitu, ketawa-ketawa. Lebih banyak mereka sih bertiga (Irzan dan Arif) scene-nya, aku mah tambahan,” katanya.

Web series SMARTFREN Yang Penting Ada Cinta mengusung genre komedi romantis dengan pendekatan slice of life, web series ini mengangkat kisah tiga penghuni rumah kost, Andre (Irzan Faiq), Arif (Arif Brata), dan Fajar (Fajar Sadboy) yang sama-sama berada di fase hidup penuh ketidakpastian, mimpi sederhana, dan persoalan cinta.

Cerita dibangun dari keseharian yang ringan, lalu berkembang menjadi konflik emosional yang relevan dengan kehidupan anak muda urban saat ini. Andre digambarkan sebagai karyawan biasa yang menyimpan mimpi besar untuk melanjutkan usaha donat peninggalan mendiang ibunya.

Hidup Andre mulai berubah ketika ia diminta menjemput Renata (Marsha Aruan), anak dari pemilik kost mereka, Pak Roni (Deni Kumis). Dari pertemuan sederhana itu, benih cinta tumbuh diam-diam. Namun, konflik muncul ketika Pak Roni justru berencana menjodohkan Renata dengan Satrio (Joshua Otay), pria mapan pilihannya.

Series ini akan tayang setiap Senin mulai 19 Januari 2026 di YouTube Channel @smartfrenworld dan @mnc_picturesofficial.