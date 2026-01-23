Jadi Kakek Nenek di Kafir: Gerbang Sukma, Arswendy Bening Sering Diomeli Muthia Datau

ERA.id - Aktor senior Arswendy Bening Swara blak-blakan mengaku sering ditegur oleh lawan mainnya di film Kafir: Gerbang Sukma, Muthia Datau. Teguran itu dilakukan karena Arswendy sering bercanda.

"Saya diskusi dengan partner saya, si Nenek (Muthia Datau) ini. Ini agak sulit diskusi sama dia karena saya dimarahin terus, apalagi waktu latihan dansa itu, kaki saya keinjak-injak terus. Sebal banget ya buat saya," ujar Arswendy saat Press Conference film Kafir: Gerbang Sukma, di Epicentrum, Kamis (22/1/2026).

Muthia membenarkan hal tersebut. Bahkan ia meminta Arswendy berhenti bercanda supaya menjaga konsentrasi syuting malam hari yang sudah menghabiskan energi.

"Saya bilang sama Bang Wendy, “Bang Wendy, jangan bercanda mulu ya,” karena dia bercanda terus. Kita udah tengah malam nih, jadi jangan bercanda biar nggak take terus, nggak ulang-ulang mulu,” ucap Muthia.

Meski demikian, Muthia juga menyampaikan terima kasih kepada Arswendy yang telah memberikan banyak dukungan selama syuting berlangsung.

Kemunculan karakter baru yang belum pernah ditampilkan di film sebelumnya, Kafir: Bersekutu dengan Iblis, menjadi tantangan bagi Arswendy untuk menciptakan karakternya tanpa referensi apapun. Arswendy mengatasi kesulitan tersebut dengan berimajinasi.

"Jadi saya bayangkan saja, waktu berjalan saya tidak menginjak tanah, walaupun kelihatan menginjak tanah, tetapi saya melakukannya seolah-olah saya tidak menginjak tanah,” katanya.

Sementara itu, Muthia mengaku kesulitannya adalah menjaga intonasi suara dalam memerankan karakter yang sudah meninggal.

"Jadi kalau saya terlalu tinggi intonasi saya, Mas Kinoi jagain. Kadang kan suka jadi halus ke dalam suara kita. Jadi harus ke dalam. Dan mungkin misterius ya, ya susah ya saya harus berakting sebagaimana manusia yang sudah... sudah tidak ada, sudah bukan manusia lagi,” jelasnya.

Film Kafir: Gerbang Sukma dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 29 Januari 2026.