Fariz RM Salurkan Uang Donasi Hasil Lelang Jaket dan Lukisan ke Panti Asuhan

ERA.id - Musisi senior Fariz RM memberikan donasi dari hasil lelang barang-barang memorable miliknya. Donasi itu disalurkan secara langsung di dua panti asuhan yakni Panti Asuhan 1999 Tebet dan Panti Asuhan Mizan Kalibata.

Kuasa hukum Fariz RM, Deolipa Yumara, menjelaskan donasi ini merupakan hasil lelang jaket dan lukisan yang dibuat sendiri oleh Fariz RM. Proses lelang itu dilaksanakan selama acara Jazz Ramadan with Composer beberapa waktu lalu.

“Bapak Fariz RM ini akan memberikan santunan kepada anak-anak yatim untuk dibagi-bagilah kepada anak yatim berupa dana ya. Nah, dana ini adalah uang yang dihasilkan dari acara kemarin tuh, di mana ada lelang jaket memorabilia Fariz RM,” ujar Deolipa saat ditemui Panti Asuhan 1999 Tebet, Kamis (12/3/2026).

Lalu, kata Deolipa, penyerahan hasil donasi itu akan diberikan ke dua panti asuhan. Dua panti asuahan itu berada di Tebet dan Kalibata.

“Jadi sehingga ada dana, dan uangnya itu mau dikumpulkan, mau diserahkan ke panti asuhan oleh Bapak Fariz. Ada dua panti, yang pertama di sini, panti yang di Tebet, kedua yang di Kalibata,” imbuhnya.

Sementara itu, Fariz RM menjelaskan proses lelang yang dilakukan beberapa waktu lalu itu memang hasil dari inisiatif dan keinginannya sendiri. Barang-barang yang dilelang pun memiliki sejarah panjang dari perjalanan kariernya selama bermusik.

“Dua pakaian, dua kostum pentas saya dan satu lukisan. Kebetulan saya juga melukis. Jaketnya itu istimewanya adalah sebetulnya dia adalah dua-duanya desain saya pribadi dan keduanya punya nilai historis,” kata pelantun “Sakura” itu.

Fariz RM menjelaskan jaket yang dibuat olehnya itu merupakan hasil kolaborasi dengan seniman asal Bali. Dua jaket itu juga dipakai oleh Fariz RM di acara bergengsi yakni BASF Awards tahun 1980-1990. Pada ajang itu, Fariz menerima album terbaik untuk Barcelona dan juga masuk ke salah satu nominator.

Lebih lanjut, Fariz RM berharap uang hasil donasi yang diberikan bisa bermanfaat untuk panti asuhan.

“Ya Alhamdulillah, yang paling nggak bisa berbagi kebahagiaan buat panti asuhan, insya Allah bisa berbagi kebahagiaan buat kita semua,” pungkasnya.