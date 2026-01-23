Dilarang Nangis hingga Tahan Emosi, Asha Assuncao Pakai Rangga Azof Jadi Tameng

ERA.id - Asha Assuncao mengungkap pengalaman berkesan sekaligus tantangan berat selama syuting film Kafir: Gerbang Sukma. Asha mengaku dilarang menangis hingga menjadikan Rangga Azof sebagai tameng.

Asha menggambarkan Rani sebagai perempuan polos yang menjadi istri dari Andi (Rangga Azof) tanpa mengetahui apapun masa lalu keluarga suaminya. Asha mengaku sutradara Azhar Kinoi Lubis membimbing langsung untuk membangun emosi tanpa berlebihan.

"Bang Kinoi bilang ke aku tuh, "Sha, gimana pun itu, segala hal yang Rani rasakan itu ditahan ke dalam, jangan dikeluarkan burst out” gitu,” kata Asha saat Press Conference film Kafir: Gerbang Sukma di Epicentrum, Kamis (22/1/2026).

Bimbingan tersebut memaksa Asha untuk menahan air mata, ketakutan, dan kesedihan yang ingin ia keluarkan. Bahkan pada salah satu adegan film, Asha kembali diingatkan agar tidak menangis.

"Bang Kinoi sempat ada satu scene bilang kayak, "Jangan nangis, jangan nangis!" Ya, rasa ketakutan masa enggak nangis, Pak? Pas di kursi, terus akhirnya yang kayak, "Ya sudah, dikit saja boleh," gitu,” ujar Asha.

Asha mengaku sering berdiskusi dengan Kinoi karena bingung dan stress di lokasi syuting terhadap kemampuan aktingnya selama menjadi Rani. Di sisi lain, Asha mengaku banyak dibantu Rangga Azof untuk meluapkan emosinya.

"Jadi segala derai tangisan Rani yang ditahan-tahan itu, aku mengomelnya ke Kak Azof. Jadi makasih sudah sabar,” ucapnya.

Film horor Kafir: Gerbang Sukma dapat disaksikan mulai 29 Januari 2026 di seluruh bioskop Indonesia.