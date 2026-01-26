Polisi Periksa Reza Arap Terkait Kematian Lula Lahfah Hari Ini

ERA.id - Polisi masih mendalami kasus kematian selebgram Lula Lahfah di apartemen di kawasan Jakarta Selatan (Jaksel). Kekasih Lula, Reza Oktovian atau Reza Arap bakal diperiksa untuk mendalami perkara ini pada Senin (26/1/2026) hari ini.

"Iya informasi (bakal diperiksa hari) Senin, kalau nggak salah," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan dikutip Senin (26/1/2026).

Reza Arap diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain Reza Arap, sejumlah rekan Lula Lahfah, seperti sopir dan asisten pribadi, juga akan klarifikasi. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami beberapa hal termasuk kesehatan Lula sebelum ditemukan meninggal dunia.

"Tergantung yang bersangkutan, tapi sudah dikomunikasikan untuk bisa hadir di hari Senin. Sama teman-teman dekat (Lula) yang datang ke lokasi kejadian," tuturnya.

Lula ditemukan tewas di kamar apartemennya pada Jumat (23/1) malam. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di kasur. "Tidak ada tanda-tanda penganiayaan, namun ditemukan obat obatan sama surat rawat jalan dari RSPI," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih.

Kasus bermula ketika Asiah (38) yang merupakan pegawai Lula curiga karena korban berada di dalam kamar dengan keadaan pintu terkunci. Dia kemudian meminta pengelola apartemen untuk membuka kamar Lula.

Kecurigaan ini muncul karena saksi itu mengetahui Lula sedang sakit dan berobat pada malam sebelumnya.

Hingga akhirnya, Lula ditemukan dalam keadaan terlentang silang di kasur berselimut putih, memakai baju kaos putih dan celana pendek warna hitam. "Cek denyut nadi, detak jantung sudah tidak berjalan atau bergerak," ucapnya.