Keluarga Lula Lahfah Diperiksa Polisi Terkait Kematian, Kapan?

ERA.id - Polisi masih mendalami kasus kematian selebgram Lula Lahfah di apartemen kawasan Jakarta Selatan (Jaksel). Pihak keluarga Lula Lahfah akan diperiksa untuk mendalami perkara ini.

"Rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Rabu (28/1/2026).

Namun, mantan Kapolres Malang Kota ini belum menyampaikan kapan keluarga Lula diperiksa. Dia hanya menyebut keluarga almarhum akan dimintai keterangan untuk didalami terkait alasan penolakan autopsi terhadap jasad Lula.

"Ya pasti karena ada pertanyaan kenapa pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan autopsi," tuturnya.

Sejauh ini, alasan keluarga Lula menolak autopsi karena mereka mendapat informasi dari dokter jika tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun penganiayaan di tubuh korban.

Dalam proses penyelidikan ini, sebanyak 10 saksi sudah dimintai keterangan. Para saksi itu adalah asisten rumah tangga (ART), sopir, teknisi apartemen, hingga kekasih Lula, Reza Oktovian atau Reza Arap.

Selain memeriksa pihak keluarga korban, ke depan penyidik juga meminta keterangan dokter klinik yang mengeluarkan surat kematian Lula hingga manajer korban.

"Kami juga pada saat nanti konferensi pers setelah semuanya terkumpulkan, kami akan sampaikan termasuk science crime, kedatangan kegiatan didukung dari CCTV yang ada, yang sudah kami rangkum," imbuhnya.

Sebelumnya, polisi menyampaikan selebgram Lula Lahfah baru selesai menjalani operasi batu ginjal sebelum ditemukan tewas di apartemen di kawasan Jaksel.

"Karena kan korban almarhum itu habis operasi batu ginjal ya, tanggalnya lagi dicek ke RSPI. Habis operasi batu ginjal sama asam lambung akut," kata Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Senin (26/1).

Polisi saat ini tengah berkonsultasi dengan dokter terkait riwayat kesehatan Lula. Untuk penyebab pasti kematian Lula Lahfah masih dalam penelusuran.

Sebanyak lima orang dipanggil, yakni asisten rumah tangga (ART) korban hingga Reza Arap yang merupakan kekasih Lula.

"Ada 5 yang dipanggil (yaitu) ART, asisten pribadi, supir dan Reza Arap. Sementara Reza bisa hadir sore dan satu rekan almarhum minta hadir di Rabu besok," tuturnya.