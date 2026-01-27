Reza Arap Dicecar 30 Pertanyaan Soal Kematian Lula Lahfah

ERA.id - Polisi menyampaikan YouTuber Reza Oktovian atau Reza Arap memenuhi panggilan untuk diperiksa terkait kasus kematian kekasihnya, Lula Lahfah, Senin (26/1).

"Jam 23.00 WIB (kemarin malam) datang," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandarsyah kepada wartawan, Selasa (27/1/2026).

Namun, Iskandar belum mau mengungkapkan materi pemeriksaan terhadap Reza Arap. Dia hanya menambahkan YouTuber ini selesai diklarifikasi pukul 03.46 WIB tadi.

"(Reza Arap ditanya) 30 pertanyaan," ucapnya.

Sebelumnya, polisi menyampaikan selebgram Lula Lahfah baru selesai menjalani operasi batu ginjal sebelum ditemukan tewas di apartemen di kawasan Jakarta Selatan (Jaksel).

"Karena kan korban almarhum itu habis operasi batu ginjal ya, tanggalnya lagi dicek ke RSPI. Habis operasi batu ginjal sama asam lambung akut," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Senin (26/1).

Polisi saat ini tengah berkonsultasi dengan dokter terkait riwayat kesehatan Lula. Untuk penyebab pasti kematian Lula Lahfah masih dalam penelusuran.

Sebanyak lima orang dipanggil, yakni asisten rumah tangga (ART) korban hingga Reza Arap yang merupakan kekasih Lula.

"Ada 5 yang dipanggil (yaitu) ART, asisten pribadi, supir dan Reza Arap. Sementara Reza bisa hadir sore dan satu rekan almarhum minta hadir di Rabu besok," tuturnya.