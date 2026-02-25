Isyana Sarasvati Bantah Terima Beasiswa LPDP: Semoga Lebih Bijak!

ERA.id - Penyanyi Isyana Sarasvati membantah dirinya pernah menerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Isyana meminta publik untuk bijak dalam menerima informasi.

Bantahan ini disampaikan pelantun "Tetap Dalam Jiwa" menyusul pemberitaan yang beredar tentang kasus Arya Pamungkas Iwantoro dan Dwi Sestyaningtyas. Isyana yang pernah menempuh pendidikan di Singapura pun ikut terseret dan disebut sebagai penerima LPDP.

"Saya ingin meluruskan pemberitaan yang kurang tepat mengenai saya sebagai penerima beasiswa LPDP. Saya ingin menegaskan bahwa saya TIDAK PERNAH menerima beasiswa LPDP," tulisnya di Instagram Story, dikutip ERA, Rabu (25/2/2026).

Isyana lantas meminta publik untuk lebih bijak dalam menyampaikan informasi, khususnya media pemberitaan. Ia meminta media agar mencari tahu terlebih dahulu informasi sebelum memuat pemberitaan.

"Semoga kedepannya media dapat lebih bijak dalam menyampaikan informasi. Memastikan akurasi informasi sebelum mempublikasikannya. Terima kasih atas pengertiannya," tutup Isyana.

Isyana Sarasvati tercatat pernah menempuh Pendidikan i Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA) Singapura dengan gelar Bachelor of Music. Ia kemudian melanjutkan Pendidikan S2 di Royal Collage of Music, Inggris.