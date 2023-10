Alami Keguguran, Isyana Sarasvati Ucapkan Salam Perpisahan ke Mendiang Sang Anak

ERA.id - Kabar duka datang dari penyanyi Isyana Sarasvati. Melalui unggahan Instagramnya, Isyana Sarasvati mengabarkan bahwa ia mengalami keguguran untuk calon anak pertamanya.

Pada unggahan tersebut, Isyana membagikan potret emoji bunga mawar layu. Gambar lainnya menunjukkan hasil USG janinnya, yang dinyatakan bahwa denyut jantungnya tak lagi terdengar.

“Djj (denyut jantung janin) negatif,” keterangan hasil USG.

Isyana Sarasvati kemudian menuliskan ucapan perpisahan kepada mendiang sang buah hati. Ia mengaku sangat menghargai waktu bersama anaknya meski hanya sebentar saja.

Tak hanya itu, Isyana juga menyampaikan akan terima kasih kepada sang anak yang sudah berjuang bersama selama ini. Ia berharap bisa bertemu kembali di kemudian hari.

“Sampai berjumpa lagi bebinyo. Terima kasih sudah mau berjuang bersama-sama. We’ll see you again, till the day our paths cross. We love you so much bebinyo,” pungkas Isyana Sarasvati.

Unggahan Isyana Sarasvati ini pun dipenuhi dengan komentar rekan artis. Mereka turut berduka atas kehilangan yang dirasakan Isyana dan suaminya, Rayhan Maditra.

“So sorry for your lost Isyan,” kata Ardhito Pramono.

“Turut berduka cita kak, stay strong ya,” ucap Jenita Janet.

“Stay strong Ishan. Jadi penjaga surga mama papa ya little angel,” sambung Ayu Dewi.