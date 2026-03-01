Bebas dari Penjara, Fariz RM Nyaman Hidup Tanpa Ponsel

ERA.id - Musisi senior Fariz RM mengungkap keputusan tak biasa dengan memilih tidak lagi menggunakan handphone dalam kesehariannya. Ia menilai langkah tersebut justru membuat hidupnya terasa jauh lebih tenang dan sederhana.

“Enggak. Enak lho, enjoy,” ujar Fariz saat ditemui dalam acara Jazz Ramadhan With The Composer 2026, di kawasan Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2/2026).

Ia menjelaskan, keputusan itu berawal dari pengalamannya selama sekitar satu tahun tidak memegang handphone saat mengikuti diklat.

“Setelah saya pertimbangkan, karena setahun kemarin juga selama di diklat saya enggak pegang handphone kan. Ternyata enak gitu,” tuturnya.

Fariz juga sempat meminta pendapat keluarga sebelum benar-benar memutuskan. Ia memastikan bahwa keputusan tersebut tidak akan mengganggu pekerjaan maupun urusan manajemen.

“Saya tanya sama keluarga saya, sama adik saya yang ngurus saya banget. Saya bilang, ‘Boleh enggak sih gue enggak pakai handphone?’ Dia bilang boleh,” katanya.

Menurut pelantun lagu-lagu legendaris itu, dampak terbesar yang ia rasakan adalah ketenangan batin. Meski komunikasi tidak lagi serba instan, ia merasa hidupnya justru lebih tertata.

“Oh iya, tentram. Tentram sekali, amat sangat tentram,” ungkapnya.

Fariz mengakui, tanpa handphone memang ada konsekuensi kecil, terutama soal kemudahan dihubungi. Namun ia menilai hal itu bukan masalah besar karena semua urusan tetap bisa melalui manajemen.

“Paling cuma enggak instan doang. Jadi teman-teman kalau mau kontak saya enggak bisa langsung lagi. Kontaknya ada di nomor kantor Difa Kreasi Gemilang,” jelasnya.

Ketika disinggung soal pemicu keputusan tersebut, Fariz menjawab blak-blakan. Ia merasa penggunaan handphone justru membawa kerumitan yang tidak perlu dalam hidupnya.

“Ya ribet! Artinya aduh, saya mesti ngalamin hal yang enggak-enggak karena handphone. Aduh ampun deh. Enggak deh, ampun,” ujarnya.

Bagi Fariz, keputusan ini menjadi bagian dari titik balik untuk menjalani hidup yang lebih fokus pada karya dan hal-hal yang benar-benar penting baginya.