Mantap Berhijrah, Fariz RM: Saya Mau Mikirin Diri Sendiri

ERA.id - Musisi legendaris Fariz RM mengakui ada momen yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia pun mantap berhijrah demi ketenangan diri.

“Iya, itu dia salah satunya. Ngeselin gitu,” ujar Fariz saat ditemui dalam acara Jazz Ramadhan With The Composer 2026, di kawasan Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2/2026).

Meski begitu, musisi berusia 67 tahun itu menegaskan dirinya tidak menyimpan trauma. Ia menilai langkah yang diambil sekarang merupakan bentuk kedewasaan dalam menyikapi berbagai persoalan hidup.

“Traumanya sih enggak ada, cuma kita bijak dewasa aja lah,” katanya.

Fariz kemudian menjelaskan sudut pandangnya sebagai seorang muslim. Menurutnya, ketika seseorang sudah tidak mampu menghadapi masalah, hijrah bisa menjadi jalan untuk memperbaiki diri.

“Pesan Tuhan itu kepada rasul-rasulnya adalah kalau sudah tidak bisa diapa-apain lagi berhadapan dengan masalah, hijrah. Ini saya hijrah,” tuturnya.

Ia menyebut hijrah yang dijalaninya mencakup banyak aspek kehidupan, mulai dari profesi, media sosial, hingga pergaulan. Saat ini, Fariz ingin lebih fokus menata dirinya sendiri.

“Saya sekarang pengin mikirin diri saya sendiri dulu deh. Udah enak gitu lho,” tutupnya.