Tubuh Kurus Pasca Bebas Penjara Jadi Sorotan, Jonathan Frizzy Akui Kebablasan Diet

ERA.id - Jonathan Frizzy alias Ijonk menanggapi rumor tentang perubahan postur tubuhnya yang semakin terlihat kurus pasca bebas bersyarat beberapa waktu lalu. Ijonk mengakui ia memang sedang mengecilkan bagian perutnya.

"Ngecilin badan, ngecilin perut. Heeh, gitu. Jadi tapi sekarang lagi mau naikin badan nanti biar buka baju biar keren beneran," ujar Ijonk saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Lalu, kata Ijonk, berat badan yang turun drastis itu pun memaksa dirinya untuk melakukan treatment demi mengembalikan bobot tubuhnya. Ia pun menyadari kebiasaannya yang gemar ngemil perlahan berubah menjadi diet tanpa mengonsumsi gula.

"Treatment-nya ya itu, aku harus makan banyak gitu. Sekarang lagi keterusan diet gitu, jadi sekarang lagi mencoba makan. Aku suka nyemil kan dulu, sekarang lagi jadi enggak suka nyemil gitu karena pengin hidup sehat, pengin hidup nanti lebih lebih tua melihat anak-anak lebih dewasa gitu. Jadi pemikirannya jadi seperti itu gitu kan. Jadi larinya lebih sehat sih," katanya.

Kekasih Ririn Dwi Ariyanti ini pun mengaku ingin kembali menaikkan berat badannya dan menjalani hidup lebih sehat. Demi mengembalikan bobot tubuhnya, Ijonk pun rela mengonsumsi telur delapan butir per hari dan mengurangi makanan tidak sehat.

"Yang pasti satu hari telur itu harus 8, terus dada ayam, ikan, minyak itu kurang-kurangin, boleh enggak apa-apa dikit-dikit, misalnya ada gula juga dikit-dikit gitu," jelasnya.

Lebih lanjut, Ijonk pun berharap gaya hidup yang berubah sejak bebas dari penjara ini bisa membawa dampak positif baginya.

"Biar pikiran sehat, eh enggak mikir yang aneh-aneh, mikirnya positif gitu. Doain ya," pungkasnya.

Diketahui Jonathan Frizzy bebas bersyarat dari Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang pada 7 Januari 2026. Ia dibebaskan setelah menjalani masa hukuman selama delapan bulan terkait penyalahgunaan narkotika dalam vape yang mengandung obat keras etomidate.