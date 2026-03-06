Raisa Bongkar Rahasia Konser Love & Let Go, Ada Musisi Internasional?

ERA.id - Raisa Andriana memberi bocoran terkait konser yang akan diselenggarakan pada 6 dan 7 Juni 2026. Raisa mengatakan akan ada bintang tamu spesial hingga puluhan lagu yang akan dibawakan.

Pelantun "Percayalah" itu tidak secara terang-terangan menyebut akan ada bintang tamu internasional di konsernya nanti. Ia justru melontarkan candaan bahwa deretan musisi yang menjadi bintang tamu masih dalam tahap negosiasi.

"Jangan-jangan ada (bintang tamu internasional). Tapi nego dulu ya. Muka aku langsung jadi merah, aduh," ujar Raisa diselingi tawa saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2026).

Meski demikian, ibu satu anak ini menekankan deretan musisi yang akan meramaikan konser Love & Let Go ini bukan hanya sekadar bernyanyi saja. Raisa dan para kolaborator akan mengikuti workshop bersama Andi Rianto dan Magenta Orcestra.

"Bintang tamu-bintang tamu yang kita akan pilih nanti itu bakalan bikin lagu-lagunya makin spesial. Terus treatment-nya juga pastinya beda dari yang lain-lainnya. Dan yang pasti bukan sekedar apa ya... duetnya bukan sekedar seadanya gitu, ketemu di hari H gitu," jelasnya.

"Tapi kita bener-bener workshop, kita make sure bintang tamu itu juga bisa maksimal. Terus juga bisa memberikan warnanya yang tersendiri terhadap lagu aku," sambungnya.

Pada momen ini, Raisa nyaris membocorkan adanya bintang tamu internasional di konsernya nanti. Tetapi ia justru kembali berkelakar tentang kemungkinan tersebut.

"Jadinya semua bintang tamu ini yang Nasional dan Internasional...Apa bedanya sih Nasional sama Internasional? Sama aja. Jadi itu pokoknya pasti spesial deh semuanya," tegasnya.

Selain bintang tamu spesial, Raisa juga sudah menyiapkan deretan lagu yang akan ia bawakan. Sedikitnya Raisa akan membawakan 25 lebih lagu yang dipilih dari album pertama hingga deep cut yang tidak muncul dalam album manapun.

"Lagu yang akan kita bawakan tuh pokoknya di atas 25 lagu deh. Jadi mudah-mudahan penontonnya bakalan super puas untuk di konsernya," tutur Raisa.

Konser Love & Let Go Raisa akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, pada 6 dan 7 Juni 2026. Tiket konser Raisa dibanderol mulai dari Rp550.000 hingga yang paling mahal di Harga Rp3.750.000 dengan banyak keuntungan yang bisa didapat.

Tiket konser Raisa bisa dibeli melalui situs resmi raisaliveinconcert.com.