Pimpinan Ormas Islam Kumpul di Istana dan Disuruh Bantu Pemerintah

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto membagikan momen berbuka puasa bersama Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum (Ketum) Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis kemarin.

Prabowo saat itu duduk diapit oleh Haedar di sisi kanan, kemudian oleh Anwar di sisi kiri, sementara itu Miftachul Akhyar duduk di seberang Prabowo.

Selepas pertemuan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengaku ulama akan mendapatkan ruangan untuk bisa ikut berkontribusi mewujudkan agenda pemerintah.

"Ormas-ormas Islam dan para ulama juga akan mendapatkan ruangan untuk ikut berkontribusi di dalam mewujudkan berbagai macam agenda yang telah dicanangkan oleh pemerintah," kata Yahya setelah menghadiri acara silaturahmi Presiden bersama para ulama dan pimpinan ormas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Dia juga menyampaikan bahwa ormas-ormas Islam sepakat untuk memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja dan mewujudkan janji-janji politiknya.