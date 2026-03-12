Viral Warga Tertabrak Kereta di Jakbar Tepat Depan Antrean Kendaraan

ERA.id - Pria berinisial T (39) tewas tertabrak kereta api di perlintasan Green Garden, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Rabu petang sekitar pukul 17.50 WIB.

"Mengalami luka di bagian kepala, robek, pelipis robek, kaki kanan patah, meninggal dunia di TKP (tempat kejadian perkara)," ujar Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto, Rabu kemarin.

Awalnya korban hendak menyeberangi perlintasan kereta saat para pengendara tengah menunggu kereta lewat.

"Menyeberang jalan dari arah timur menuju ke arah barat. Setibanya di dekat perlintasan kereta api Green Garden tertemper Kereta Api Ekspres Bandara Nomor Lokomotif 902," tutur Joko.

Akibatnya, korban pun terpental hingga tewas seketika di lokasi. "Selanjutnya jenazah di evakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang," tutur Joko.

Dalam rekaman video viral, terlihat para pengendara berhenti di dekat sisi rel kereta api. Sirene berbunyi menandakan kereta segera lewat.

Dua orang pejalan kaki awalnya tampak berlarian ke luar area perlintasan demi melihat kereta yang segera melintas.

Beberapa saat kemudian kereta yang melaju ke arah selatan melintas di perlintasan rel bagian barat.

Lalu tiba-tiba, korban menyeberangi rel dengan membelakangi arah selatan. Di saat bersamaan, kereta melaju dari arah tersebut.

Korban pun tertabrak hingga tewas seketika di lokasi kejadian, tepat di depan antrean pengendara yang tengah menunggu di sisi perlintasan.