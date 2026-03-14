Jadi Ibu Tunggal, Curhat Hana Malasan Akui Lelah Mental dan Fisik

ERA.id - Aktris Hana Malasan mengungkap kesulitan besar bermain sebagai ibu tunggal dalam film Kupeluk Kamu Selamanya. Hana mengaku lelah secara mental untuk memerankan karakter ibu tunggal.

Saat ditemui di Kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026), Hana mengungkap bahwa peran sebagai ibu lebih sulit dan melelahkan dibandingkan harus adegan aksi. Hana mengakui menjadi ibu tunggal Lelah secara mental maupun fisik.

“Lebih susah jadi ibu tunggal. Ternyata capek mental itu lebih melelahkan dari capek fisik main action,” kata Hana.

Meski diakuinya sulit menjadi ibu tunggal, kekasih Sean Gelael ini mendapat banyak inspirasi untuk memainkan karakter tersebut, khususnya dari ibunda tercinta. Ia juga secara khusus mencari konsultan akting yang sudah menjadi seorang ibu.

"Biasanya aku memang dalam mencari karakter ada acting consultant sendiri, dan spesial untuk Naya ini aku mencari acting consultant yang sudah menjadi seorang ibu," ungkapnya.

"Jadi di situ supaya bisa dapet. Dan emang ketika script-nya bagus, ceritanya bagus, sebenarnya itu bukan menjadi suatu halangan untuk mendapatkan karakternya," sambungnya.

Film Kupeluk Kamu Selamanya berkisah tentang menyoroti perjuangan berat Naya (Hana Malasan), seorang ibu tunggal yang bekerja di binatu kecil untuk menghidupi anaknya, Aksa. Naya berjuang mempertahankan hak asuh anak dan bertahan hidup di tengah kemiskinan serta tekanan emosional.

Selain Hana Malasan, film ini juga dibintangi oleh Ibnu Jamil, Fanny Ghassani, Jared Ali, Yurike Prastika, Niniek Arum, Vonny Anggraini, dan masih banyak lagi. Film yang disutradarai oleh Pritagita Arianegara ini akan tayang pada 30 April 2026.